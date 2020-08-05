С высоты птичьего полёта — NBC оценил масштаб разрушений после взрыва в Бейруте

05.08.2020, 23:20, Новости дня

Видеосъёмка с воздуха, сделанная уже при свете дня, продемонстрировала ужасающие масштабы разрушений после мощного взрыва в порту ливанской столицы. Фасады многих зданий и автомобили на улицах Бейрута оказались повреждены, а отголоски ударной волны ощутили даже на Кипре, передаёт NBC.

Эта видеосъёмка с воздуха, сделанная в среду, продемонстрировала весь масштаб разрушений, вызванных мощным взрывом в Бейруте.

До сих пор неясно, что стало причиной этого взрыва, ударная волна от которого по мощности была эквивалентна землетрясению силой 3,5 балла, — причём её ощутили даже на Кипре, расположенном на расстоянии более 180 миль.

Большинство улиц в центре Бейрута оказались усыпаны обломками. Взрыв также повредил автомобили и разрушил фасады зданий во многих кварталах города.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.