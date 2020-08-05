wPolityce – у США большие военные и политические виды на Польшу

05.08.2020, 23:20, Новости дня

Вызвавшая много споров планируемая переброска американских войск в Польшу — это своего рода ответ Вашингтона на новые вызовы, связанные с безопасностью Центральной и Восточной Европы, пишет польский журналист Марек Будзиш. На портале wPolityce он отмечает, что речь идёт о новом видении концепции обороны НАТО на восточном направлении, в реализации которой Польше отводится роль краеугольного камня.



Reuters

Заявление министра обороны США Марка Эспера о более серьёзном сокращении американского военного контингента в Германии, которое он сделал на прошлой неделе, заново открывает дискуссию на тему трансатлантической связи, видения НАТО и вызовов, связанных с безопасностью Центральной и Восточной Европы, пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.

Информация о планируемой переброске в польский город Познань одного из американских командований и увеличении количества солдат на 1500 лишь повышают температуру дебатов, хотя, конечно, всё это следует воспринимать с учётом реализации американской стороной нового видения обороны в восточной части Европы, объясняет автор.

Сенатор Митт Ромни назвал решение о существенном сокращении амерканского контингента в Германии серьёзной ошибкой перед лицом российской и китайской агрессии, а также пощёчиной в адрес союзника и друга. Противники решения Дональда Трампа не скрывают, что они будут стремиться убедить конгресс в том, что его необходимо заблокировать. Этот переброс займёт много времени, потребует больших финансовых затрат и особой координации действий, рассказывает журналист. В статье он обращает внимание на то, что итальянская база Авиано и бельгийская Монс на настоящий момент не готовы принять новые части и осуществить необходимые инвестиции.

Следовательно, речь идёт о политическом решении, которое после возможной смены американской администрации вряд ли кардинально изменится, подчёркивает он. «С нашей точки зрения, мы должны радоваться таким заявлениям, которые прозвучали от имени генерала Джессики Мейераан, которая, комментируя решение о переводе командования американских вооружённых сил в Познань, сказала, что углублённое, основанное на сотрудничестве партнёрство в области безопасности между США и Польшей имеет ключевое значение в плане противостояния актуальным угрозам и вызовам безопасности», — разъясняет Будзиш.

«По всей видимости, имеет место не только вовлечение Соединённых Штатов в военное сотрудничество, но и поддержка политических инициатив, которые являются составной частью так называемого стратегического партнёрства», — добавляет он.

В статье польский журналист также комментирует создание формата Люблинского треугольника, которое, по его мнению, сошлось во времени с заявлением Марка Эспера, тем более Киев уже ранее говорил о необходимости укрепления военного присутствия НАТО в регионе Чёрного моря в связи с российскими провокационными шагами.

В этом плане решение о перебросе некоторых американских частей в Румынию служит ответом на опасения Украины, так же как и заверением об углублении сотрудничества между НАТО и Киевом. Второй фактор заключается в новой терминологии — американские военные политики всё чаще говорят об обороне не восточного фланга, а восточного фронта НАТО. Американцы оценивают угрозу, которую представляет собой Россия, и понимают необходимость его укрепления. Имеет место также чистой воды политическая оценка ситуации — в Вашингтоне наблюдается всё большая неуверенность в отношении поведения Турции в случае возможного конфликта с Россией, а также нестабильной ситуации в Болгарии и Греции, отмечает автор.

Он обращает внимание на то, что избранный американцами базой для своего пятого корпуса польский город Познань расположен практически на одинаковом расстоянии как от Одессы, так и от Таллина. Отчётливо прослеживается, что в этой конструкции Польше отведена роль своего рода краеугольного камня в возможной обороне востока Европы на случай российской агрессии, объясняет автор. Инвестиции в инфраструктуру будут ключевыми в обеспечении Польши этой ролью: строительство автомагистрали Via Baltica и железной дороги Rail Baltica. Необходимо также наладить сообщение между Польшей и побережьем Чёрного моря и портами в Румынии, перечисляет он.

Пару дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем пригласил Минск на следующую встречу Люблинского треугольника. Хоть, может, это и преждевременно, но вскоре Белоруссия может стать полноправным участником этого нового формата. «Конечно, для этого ещё слишком рано, но история ускоряется, поэтому кто знает…», — резюмировал в статье для портала wPolityce польский журналист Марек Будзиш.