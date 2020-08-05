Дело Труханова о сокрытии имущества в декларации передали в ВАКС

05.08.2020, 23:14, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) одно из дел против мэра Одесса Геннадия Труханова. Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

“Прокуроры САП и детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу городского головы Одессы, подозреваемого в предоставлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, Труханов не задекларировал имущество жены, а именно – квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль и корпоративные права. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн, сказано в релизе.

СКЕРОВАНО ДО СУДУ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ У СПРАВІ ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МЕРОМ ОДЕСИПрокурорами #САП та… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Kolmapäev, 5. august 2020

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (наказывается штрафом до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Труханов в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн.

11 марта 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. 13 июня 2019 года НАБУ завершило расследование, Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставила Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов производства.

Труханова и других чиновников Одесского горсовета также обвиняли в нанесении ущерба городскому бюджету при покупке здания завода “Краян” у частной структуры в сентябре 2016 года. Вначале сумму ущерба оценивали в 185 млн грн, но потом уменьшили ее до 92,7 млн грн.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

14 апреля Труханову сообщили о новом подозрении.