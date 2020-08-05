Врач с «волчьим билетом»

05.08.2020, 23:10, Разное

В крупной больнице в Ростовской области не осталось анестезиологов.

Причина — падение зарплаты, обман властей и конфликт с главным врачом. Пытаясь привлечь внимание к проблеме, оставшиеся хирурги пригрозили массовым увольнением. Ответ начальства не заставил себя ждать: в больницу готовятся приехать следователи и прокуроры, а протестующим врачам грозят «волчьим билетом».

— Мы тонем вместе с больницей, — говорит заведующий хирургическим отделением ЦГБ Каменска-Шахтинского Георгий Медведев. — Мы пытались донести до мэра города, что уже в августе в больнице не останется ни одного дежурного врача-анестезиолога. Но нас не послушали.

Медведев — хирург высшей категории, он давно работает в Каменске, лечит больных, учит молодежь. Но в июле любимый ученик Медведева, в которого он «четыре года душу вкладывал», уволился вместе с женой-терапевтом. В соседнем Звереве им пообещали млн рублей «подъемных», должность и нормальные условия работы. В хирургическом отделении Каменской ЦГБ осталось 5 хирургов и два с половиной анестезиолога-реаниматолога: 65-летний Александр Шишкалов из-за невозможных нагрузок слег с сердцем и сейчас готовится к операции в Ростове. Когда анестезиолог вернется в строй — неизвестно.

Георгий Медведев

Его коллега Сергей Кириченко говорит, что фактически все они (трое) готовы уйти из больницы. Для Каменска-Шахтинского (140 тысяч населения) это означает фактическое прекращение скорой медицинской помощи:

оставшихся анестезиологов едва хватит на проведение плановых операций, дежурить будет просто некому, а без этих специалистов хирурги не имеют права оперировать.

— Наша больница — крупнейшая на севере области, к нам везут не только из Каменска: Кашары, Миллеровский район, — там же позакрывали больницы. Кроме этого, мы находимся на трассе М-4, все ДТП везут к нам. В мае уже было: из-за неправильной маршрутизации больных на карантин пришлось закрыть хирургическое отделение на две недели, скорая сходила с ума, не знали, что делать. Ко мне подходит начмед, которого Крамаренко (новый главврач больницы. – Е. Р.) с собой из Ростова привез, и спрашивает, где ближайшие больницы с хирургическими отделениями. Возьми карту да посмотри! — злится Медведев.

Хирурги записали видеообращение, в котором во всем обвинили нового главврача Каменской ЦГБ. По их словам, Александр Крамаренко со своими обязанностями не справился, наладить работу коллектива не смог, вместо спасения людей врачи оказались втянуты в болото взаимного недоверия, кляуз и интриг. С начала года из больницы уволились 9 врачей.

Добило ЦГБ открытие «ковид»-госпиталя, куда пришлось перенаправить часть специалистов, «оголив» и без того не самые защищенные места. По информации «Новой», например,

23 терапевтических участка города обслуживают… три терапевта.

В хирургическом отделении пустует 10 ставок, по нему больнее всего ударила «ковид»-мобилизация: весь июль два анестезиолога дежурили через день. Один, не выдержав нагрузок и «нездоровой» атмосферы, уволился и уже нашел другую работу.

— Один врач не может «закрывать» всю больницу, и мы (хирурги) тоже не сможем, как бы мы ни геройствовали. В те дни, когда в больнице нет реаниматолога, отделения не могут работать. Если привозят пострадавших в ДТП или ножевое, специалист попадает в сложную ситуацию: оперировать без анестезиолога он не может, а если больной умрет по дороге — врачу прилетает уголовная статья «неоказание медицинской помощи» и «оставление в опасности». Мы говорили давно, что такая ситуация сложится, но нас никто не слушает.

А когда сейчас начмед увидел график дежурств анестезиологов на август, он сбежал — уволился и все.

Отдельная проблема — выплаты. Те, кто ожидал увидеть вместе с «ковидными» по 90 тысяч рублей, говорят каменские медики, получили по 50–60. Выяснить принципы расчетов у главного врача не удалось.

Но больше всего медиков разозлила затеянная Крамаренко «оптимизация». Ростовский минздрав давно развивает в области так называемую маршрутизацию — это когда наиболее сложных больных везут в Ростов, оставляя местным специалистам «всякую мелочь». Чем сложнее операции, тем больше за нее платит фонд ОМС. Получилось так: больные — те, кого успели довезти и спасти, — довольны, ростовские хирурги, у которых работы и денег прибавилось, — тоже; а провинциальные больницы, откуда эти деньги «ушли», деградируют. Денег нет, персонал приходится сокращать.

— Три хирургические медсестры уволилось сразу — это целая смена! Как работать? — качает головой Медведев.

Хирурги не выдержали и поставили ультиматум:

увольняйте главного врача, принимайте меры, или уволимся все мы.

Это не первый бунт Каменской ЦГБ. В марте там «взбрыкнуло» инфекционное отделение. Сразу несколько врачей и медсестер написали заявления об увольнении, требуя обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Медики жаловались, что масок и защитных костюмов нет, доплаты за дежурство — 50 рублей, это в два раза меньше положенного. Тогда в больницу «прилетела» администрация города — мирить коллектив с новым главврачом.

В этот раз чиновники предприняли максимум усилий, чтобы новости о демарше каменских медиков не попали в СМИ. На «размещение социально важной информации и информации о деятельности правительства» власти Ростовской области ежегодно платят крупнейшим СМИ региона более 300 млн рублей. Поэтому ростовские журналисты видеообращение врачей несколько дней игнорировали, а потом в Каменск потянулись съемочные группы федеральных телеканалов.

В ситуацию был вынужден вмешаться глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов. Он опять заявил, что «никакого массового увольнения медиков» нет, тем более в связи «с деятельностью нового главного врача».

— В ЦГБ работает 1190 человек, из них 114 врачей. С 1 января уволилось 9 врачей. За этот же период пришло 12 врачей. Это все — естественное движение.

Далее глава города сообщил, что уже обратился… в правоохранительные органы с просьбой провести в больнице проверку.

Комиссия минздрава посетила ЦГБ еще в пятницу.

— Приехали, начали просматривать всю документацию, истории болезни, отчеты, — сказал Георгий Медведев «Новой газете». — Что искали — непонятно. Потом собрали коллектив, пригласили главного врача, и мы ему все то же самое высказали в лицо. Реакции никакой.

С «Новой газетой» Александр Крамаренко говорить не захотел.

О нехватке медицинских кадров в Ростовской области знают все, даже Путин. Он напомнил об этом губернатору Василию Голубеву, когда тот испрашивал у президента разрешения баллотироваться на третий срок. Путин разрешил. Избирательная кампания в разгаре, эпидемия коронавируса — тоже: ежедневные показатели вновь выявленных случаев «короны» сопоставимы с майскими, каждые сутки в области в среднем умирает по 5 человек. Поэтому закрывать «ковид»-госпиталь в Каменске никто не решится. А это значит, что врачей для местной ЦГБ нет, есть только следователи и прокуроры.

…И «волчьи билеты» для «бунтарей». Сразу несколько участников встречи с представителями минздрава подтвердили «Новой», что

чиновники недвусмысленно им дали понять — уволившиеся не смогут найти себе новое место работы в пределах Ростовской области.

Похожую информацию транслируют и сотрудники больницы скорой медпомощи № 2 (БСМП-2) Ростова-на-Дону, где тоже назревает конфликт персонала с главным врачом.

— В АРО-1 (Анестезиологическо-реанимационное отделение) практически весь персонал переболел ковидом, оттуда уволилась половина медсестер, и вот сейчас ушел заведующий — ему предложили хорошее место в другой больнице, — рассказал «Новой» один из сотрудников БСМП-2 на условиях анонимности (фамилия и имя имеются в редакции). — Людей довели до ручки: денег за ковид не заплатили, нагрузки — запредельные, потому что народ увольняется, а больных меньше не становится. Зато всех заставляют голосовать за Пономарева на выборах в гордуму (речь идет о голосовании на праймериз «Единой России», от которой баллотируется Александр Пономарев — недавно назначенный главврач БСМП-2). А чтобы люди не «бузили», всех запугивают, что работы в Ростове они себе не найдут.

Ростовские медики пока «под камеры» не выходят, они написали главврачу письмо и распространяют его в соцсетях. В письме врачи спрашивают члена «Единой России»:

где их стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, предусмотренные постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 415 и письмом Минздрава РФ от 06.07.2020;

где выплаты за работу с коронавирусными больными, гарантированные постановлением правительства от 12.04.2020 № 484 (с изменениями, внесенными постановлением правительства от 15.05.2020 №678);

где региональные выплаты;

где страховые выплаты медикам, которые переболели ковидом.

С медиками, отстаивающими свои права, не церемонятся. В мае сотрудники скорой помощи Гуково открыто потребовали положенных доплат. Весь март и апрель они выезжали к больным с вирусной пневмонией, ездили на заборы биоматериала, возили больных с коронавирусом в ковид-госпиталь, но положенных 25 тысяч в начале мая не получили. При окладе в 7200 рублей это солидная надбавка. После того как медики подняли скандал, деньги им все же перечислили, но лидеру протеста, фельдшеру Наталье Шкуде, с работы пришлось уволиться.

В Ростове, чтобы не платить «за опасные условия работы» всем фельдшерам скорой помощи, сделали так: теперь с ковид-подозрительными пациентами работает только одна подстанция. В миллионном городе это привело к тому, что забора биоматериала или поездки на компьютерную томографию пациенты ждут сутками.

С такой ситуацией столкнулась семья ростовского юриста Юрия Блохина. Его жена почувствовала недомогание в двадцатых числах июля. Температура скакала, участковый терапевт почти неделю лечила ее арбидолом, пока гражданка не потребовала направление на рентген. Тот показал пневмонию, ей приказали сидеть дома и ждать скорую помощь с тестом на nCov-19, а потом с направлением — на компьютерную томографию.

— С жены взяли предписание никуда не ходить. У остальных членов семьи почему-то брать тест на коронавирус не стали и расписку брать — тоже, хотя это странно, мы ведь контактируем, — говорит Блохин. — Самостоятельно сделать КТ невозможно, можно только по скорой. Опять же жена не имеет права выходить на улицу. 28 июля днем мы вызвали скорую, и спустя 11 часов (!) нам позвонили и попросили отменить вызов и сделать его заново после полуночи. Потому что выполнить они его все равно не смогут — закончились квоты. Приехавшая в половине второго ночи новая бригада тоже отвезти нас на КТ не смогла.

Зная об опасности коронавируса, в лечении которого важен каждый день и час, Юрий тщательно зафиксировал все свои «контакты» с системой оказания медицинской помощи в Ростове.

— Иногда спрашиваю у диспетчера: «Представьтесь, — не представляется. — Назовите свой номер — не называет», — возмущается юрист.

В результате на томографию жена Блохина попала лишь спустя 26 часов после вызова, и такая ситуация, по словам работников подстанций, — не редкость.

— Всё экономят, чтобы нам за «ковидных» не доплачивать, — говорит один из фельдшеров, который пытался добиться доплат за работу с опасными больными. — Мы же к разным больным выезжаем, никто не знает, от чего у человека температура.

Тем временем ростовские власти заявляют, что с апреля по июль стимулирующие региональные доплаты получили 4700 медиков на общую сумму почти в 101 млн рублей. Официально в области ведется почти показательная борьба с коронавирусом: открыто 2600 больничных коек, половина из которых пустует. Число выздоровевших приближается к числу заразившихся: 10 572 против 13 335. Но в списке жертв эпидемии — 236 имен, включая как минимум трех медиков. И начальство разных уровней молчит о том, что в критический момент больницы оказались обескровлены, а врачи запуганы настолько, что не смогли об этом никого предупредить.

Елена Романова

Собкор «Новой»

Ростовская область