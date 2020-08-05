Эксперт: США вряд ли вступят в «гиперзвуковой клуб» военных держав раньше 2023 года

05.08.2020, 23:08, Новости дня

Пентагон показал публике видеозапись старта своей ракеты в качестве предвыборного пиара Трампа. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя видеоролик испытаний американского гиперзвукового ракетного блока Common-Hypersonic Glide Body.

«Во-первых, в этих испытаниях речь идет не о полноценной гиперзвуковой ракете, а о гиперзвуковом маневрирующем блоке для МБР. В отличие от ракеты, он не может стартовать самостоятельно», – сказал сотрудник Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Он напомнил, что до этого Пентагон уже провел серию бросковых испытаний этого компонента, который считается частью перспективного ракетного комплекса наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon).

«Сейчас американцам удалось поразить цель, что, конечно, шаг вперед, но этих шагов-испытаний для принятия комплекса на вооружение еще предстоит сделать немало», – отмечает эксперт. По его словам, по планам командования США принятие на вооружение первой батареи LRHW намечается на 2023 год.

«Вот когда эти ракеты встанут на боевое дежурство, можно будет говорить о каком-то вступлении США в «гиперзвуковой клуб», – подчеркивает Денисенцев. Но даже это вступление будет считаться весьма условным до тех пор, пока США не наладят их серийное производство, а это, по оценке эксперта, вряд ли случится ранее 2025 года.

Сотрудник Центра также пояснил, что для перехвата подобных гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет достаточно зенитных противоракет на гиперзвуке. «У нас развитие этой технологии когда-то приостановили в связи с заключением договора о РМСД», – отметил Денисенцев. «Кстати, оборонные гиперзвуковые системы сделать сложнее и дороже, чем наступательные. И сказать, что кто-то кого-то здесь обгоняет сложно, поскольку пока непонятно даже военное назначение LRHW с гиперзвуковыми блоками, не говоря уже о конечном масштабе и сроке развертывания», – акцентирует он.

Военный эксперт отмечает, что пока членство в «гиперзвуковом клубе» в равной степени не относится ни к России, ни к Китаю, поскольку ни одна страна пока не развернула гиперзвуковые ракеты в боевые порядки, и неизвестно, когда это произойдет: информация не раскрывается. Заявленная же в РФ постановка на боевое дежурство гиперзвукового блока «Авангард», по словам эксперта это «немного не то», поскольку неизвестно количество этих блоков.

«Пентагон демонстрирует широкой публике такие видео, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками, а кроме того, в качестве предвыборного пиара Трампа», – полагает Денисенцев, прибавляя, что у Москвы и Пекина другие подходы к подобной публичности. «Особого смысла светить ход наших работ по гиперзвуку я не вижу», – признался он.

Собеседник также предположил, что в случае провала Трампа на выборах, работы по этим комплексам с гиперзвуком у американцев могут сдвинуться «вправо» или вообще остановиться. «Поэтому нам стоит посмотреть на то, что будет происходить в США осенью и, исходя из этого, скорректировать наши работы по гиперзвуку», – резюмирует Денисенцев.

Напомним, во вторник США продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлены испытания гиперзвукового оружия – ракетного блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщают СМИ. Испытания проходили еще 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах, передает «Военное обозрение». Причем, военное командование США сообщало о поражении ракетой цели на поверхности Тихого океана.

В марте демонстрировалось другое видео с испытаниями C-HGB, которое американские военные назвали «ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели – развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».

Ранее начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: при введении в строй российских гиперзвуковых комплексов США придется потратить сотни миллиардов долларов для доведения возможностей американской системы ПРО до приемлемого уровня эффективности,

Президент Владимир Путин сообщил, что у РФ с большой долей вероятности уже будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут такое вооружение, передавало РИА «Новости».



