В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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05.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4534 человек.

Днем ранее в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что опасности возникновения второй волны распространения коронавируса в Москве практически нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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