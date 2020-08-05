Скорость роста лесов удвоило изменение климата

05.08.2020, 23:06, Новости дня

Во время исследования американских ученых обнаружилось, что деревья стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа по причине повышения температуры и накопления парниковых газов.

По мнению исследователей, в ближайшие десятилетия количество лесов будет увеличиваться, но непростая экологическая ситуация способна нарушить этот процесс. Ученые в течение 25 лет наблюдали за состоянием деревьев, а также уровнем углерода в Гарвардском лесу в США.

Обнаружилось, что изменения климата и состава атмосферы повысили скорость поглощения деревьями углекислого газа. По мнению ученых, такие изменения могут происходить по причине постоянного роста деревьев, чьи массивы еще восстанавливаются после масштабных вырубок в XVI-XX веках.