Скорость роста лесов удвоило изменение климата

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05.08.2020, 23:06, Новости дня

Во время исследования американских ученых обнаружилось, что деревья стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа по причине повышения температуры и накопления парниковых газов.

По мнению исследователей, в ближайшие десятилетия количество лесов будет увеличиваться, но непростая экологическая ситуация способна нарушить этот процесс. Ученые в течение 25 лет наблюдали за состоянием деревьев, а также уровнем углерода в Гарвардском лесу в США.

Обнаружилось, что изменения климата и состава атмосферы повысили скорость поглощения деревьями углекислого газа. По мнению ученых, такие изменения могут происходить по причине постоянного роста деревьев, чьи массивы еще восстанавливаются после масштабных вырубок в XVI-XX веках.





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