Мнение: “30 лет экономической независимости”

05.08.2020, 22:55, Разное

"30 лет экономической независимости"

30 лет назад – 3 августа 1990 года – Верховная Рада УССР приняла закон "Об экономической самостоятельности Украинской ССР", который, кстати, действует до сих пор. В статье 2 закона перечислены основные цели нашей экономической самостоятельности, которая была призвана обеспечить:

условия жизни народа Украины, достойные современной цивилизации, удовлетворение его социальных и культурных запросов;

подчинение общественного производства потребностям и интересам человека, создание условий для свободного творческого труда и самоутверждения личности;

социальную защищенность каждого гражданина Украины;

рост национального богатства;

развитие науки, достижения передового технологического уровня производства;

повышение престижа предприимчивости и добросовестного труда;

равные возможности свободного культурного, духовного и интеллектуального развития всех граждан, проживающих на территории республики,

достижение экологической безопасности, создание здоровых и безопасных условий жизни и работы.

Как видим, в этих целях не было ничего сверхъестественного, но, тем не менее, ни одна из них так и не была достигнута.

Эксперт института Growford Алексей Кущ уверен, что иначе быть не могло, поскольку все базовые документы в то время разрабатывались политиками-романтиками, у которых было достаточно размытое видение будущего страны. Все, что им было нужно – это расшатать Советский Союз и в ситуации нестабильности получить независимость. Так что все их силы были направлены в прошлое и частично в настоящее, а вот будущее было весьма туманным.

Здесь будет к месту вспомнить о пиетете, который Америка испытывает по отношению к своим отцам-основателям, считает Алексей Кущ. И это вполне объяснимо, поскольку базовые принципы, заложенные в Конституции, Декларации независимости, реализовывались последующие сотни лет. В США невозможно представить, чтобы к власти пришел политик, развернул страну на 180 градусов и начал перекраивать Конституцию "под себя". В Украине базовая идеология была полностью разрушена, да и отцов-основателей нет: к ним нельзя отнести ни Кравчука, ни Кучму.

– Этот закон, как и большинство ныне действующих, не стоит даже бумаги, на которой напечатан, – отметил в комментарии "КП" в Украине" экономист Владислав Банков. -Шаблонность мышления многим не позволяет понять, что экономическую жизнь регулируют не законы, а здравый смысл и выгода для субъектов, и смысл законов лишь в урегулировании спорных моментов. А наши люди никак не могут отойти от постсоветского "запрещено все, что не разрешено" к цивилизованному "разрешено все, за исключением запрещенного".

Как известно, Украина была всесоюзной житницей СССР и имела огромный экономический потенциал. Что же в 90-е пошло не так?

– Очевидно, что украинская экономика чувствовала себя гораздо более уверенно во время существования СССР, – соглашается аналитик TeleTrade Сергей Родлер, – И, несмотря на то, что у страны были все предпосылки для развития путем структурных реформ, власти предпочитали "доить" постепенно приходящую в упадок советскую промышленность. Если в 1991-м украинский ВВП на душу населения почти не отличался от польского, то теперь он почти в пять раз ниже. Или такой факт: изначально белорусская экономика была ощутимо слабее украинской, а теперь они поменялись местами.

Конечно, продолжает Родлер, в советские годы Украине помогла лояльная политика со стороны Хрущева и Брежнева, активно развивавших промышленность в УССР. Благодаря интеграции союзных республик Украине удалось трансформироваться из сельскохозяйственной страны и поставщика черного металла в мощнейшего экспортера тяжелой техники: на сотнях заводов в стране производилась почти вся ключевая продукция для военных и гражданских отраслей Союза.

– Развал СССР привел к краху всех устоявшихся торговых связей, тем более что у независимых стран появилась возможность приобретать товары по более выгодным ценам за пределами СНГ, – поясняет эксперт. – Постепенно все важные направления, кроме производства металла, зерна и удобрений, "загнулись", и сегодня потребуются десятилетия, чтобы страна могла вернуться к показателям 1991 года. Именно это стало причиной самой главной проблемы современной Украины – кредитной зависимости.

Основную причину подобного преобразования страны Сергей Родлер видит в олигархии, представителям которой нет никакого дела до развития. По мере истощения ресурсов в прочих отраслях они стали перебираться в единственное жизнеспособное сельское хозяйство, но и там трудно заметить какие-либо реформы или модернизацию.

– Мы не увидели экономическое чудо по той простой причине, что вместо адекватной экономической политики, основанной на прагматизме, решили следовать упрощенным экономическим теориям Сакса и Фридмана (американские экономисты. – Авт.), которые абсолютно не учитывали наличие огромного теневого капитала в СССР, – говорит экономист Вячеслав Ильченко. – Это и привело к провалу приватизации и созданию суперкласса олигархов. Кроме того, мы оперировали ошибочным представлением о саморегулировании экономики и ошибочной концепцией глобальной экономики.

При этом Владислав Банков считает, что советские показатели не имеют никакого отношения к реальной экономике, поскольку благосостояние народа измеряется не количеством баллистических ракет и танков, а уровнем потребления обычных граждан. Прошлые правительства допустили много ошибок, главная из которых – отсутствие реальных действий по искоренению пережитков плановой экономики, говорит экономист. В результате мы получили гибридную чиновничье-олигархическую экономику с элементами рынка.

А Алексей Кущ в беседе с "КП" в Украине" назвал несколько ключевых ошибок, совершенных Украиной в 90-е, которые и привели нас к нынешней безрадостной ситуации.

Модель приватизации, породившая олигархическую систему, которая потом взяла под контроль политическую систему. В результате мы буквально сжираем самый драгоценный ресурс, который есть у любой страны, – время, и на сегодня в Украине уже три потерянных поколения.

Не была создана корреляционная зависимость между приватизированным экономическим потенциалом и социальным эффектом для населения. Нельзя было допускать ситуацию фрустрации, обреченности, да еще и продолжать это десятилетиями. Народ должен был видеть, что, хотя предприятия и принадлежать частным собственникам, часть денег переходит к каждому за счет роста благосостояния и социальных гарантий – как в странах Персидского залива в отношении нефти.

Не был произведен обмен ядерного оружия и закрытия Чернобыльской АЭС на пакет инвестиций, льгот, компенсаций и т.д. А ведь мы могли рассчитывать на пакет, сравнимый с польским, а это десятки миллиардов долларов.

Украина не воспользовалась существующей уникальной моделью экономики, которая нам досталась. В СССР при плановой экономике производительные силы размещались в соответствии с территориально-экономическим районированием. Все, что нужно было сделать, это трансформировать эти территориально-производственные комплексы в целостные территориально-экономические кластеры и перевести их из плановой экономики на рельсы рыночной экономики.

Алексей Кущ констатирует: в Украине хотели построить капитализм с "человеческим лицом", а в результате получилась самая жесткая форма мануфактурного капитализма.

– Это капитализм XIXвека, описанный в романах Чарльза Диккенса, с жесткой эксплуатацией бесправных наемных работников, низкими зарплатами, неработающими профсоюзами и т.д., – поясняет эксперт. – Этот мануфактурный капитализм погрузил страну в колоссальные долги в интересах нескольких олигархических семей. И если на Западе произошла модификация капиталистической системы, поскольку тамошние олигархи поняли, что им выгоднее поделиться, чем потом все потерять в результате революции, то наши делиться не собираются, поскольку им всегда есть куда бежать. Более того: они как снимали миллиардные ренты с экономики, так и продолжают снимать, не останавливаясь даже в кризис. Это как в анекдоте, когда папа, который потерял работу, сообщил ребенку, что пить он меньше не станет – просто сыну теперь придется меньше есть. Точно так же не стали "ужиматься" и олигархи, вместо этого стало меньше перераспределяться социальных благ в пользу населения. Это погрузило нас в долговую яму, и на смену мануфактурному в Украине пришел финансовый капитализм – засилье кредиторов.

В 90-е перед новоиспеченными олигархами был накрыт "шведский стол", на котором вместо еды были предприятия, приводит образное сравнение Алексей Кущ. И они, как жадный постсоветский турист в Турции, который возвращается к своему столу с горой еды выше его самого, набрасывались на все без разбора, доверху нагружая свои "тарелки". В результате получилось, что природные ресурсы – у одного, а производственные мощности, которые перерабатывают эти ресурсы, у другого, и вопросы пытались решить с помощью олигархические войн и рейдерских атак.

Эксперт проводит аналогию с шахматами. В 90-е у Украины была выигрышная партия, но вместо того, чтобы сделать два правильных хода (плавно перезагрузить экономику и дать ей импульс с помощью инвестиций), мы сгребли рукой все шахматные фигуры с доски и теперь играем "в чапаева". А идеальная матрица для развития страны оказалась разрушена.

https://kp.ua/economics/673269-30-let-ekonomycheskoi-nezavysymosty-pochemu-ukrayna-ne-postroyla-kapytalyzm-s-chelovecheskym-lytsom?fbclid=IwAR3VlTN41IeAjn_sVsUKVVEH2Wqlf6YEqvff4ktwPTCzhV0uhuLcZ_oup-M – цинк

"Предпочитали делиться", покуда был СССР, наличие которого заставляло делиться, чтобы избежать революции.

Так как СССР нынче нет, на Западе проект "общества всеобщего благосостояняи успешно сворачивается" (отсюда и рост неравенства по всему миру – нет сдерживающего ограничителя), а коронавирус лишь ускоряет этот процесс, дополняя нарастающие по всему миру протестные движения. Что собственно и делает неизбежным в том или ином виде как социальные революции, так и различные перевороты их имитирующие и канализирующие протесты в интересах американского империализма и ТНК.

Ну а про "независимость экономики Украины" и вовсе и говорить смешно в свете ее тотальной зависимости от кредитов МВФ и других внешних доноров, расплатой за что является деиндустриализация и урезание социальных обязательств.