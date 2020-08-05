США объявили Арктику «северным флангом НАТО»

05.08.2020, 22:53, Новости дня

Новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что «Арктика – это северный фланг НАТО».

«Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике <…>. Они увеличили свою активность <…>. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика – это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион», – приводит слова Дехарта ТАСС.

На прошлой неделе в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики, а в МИД РФ оценили возможность гонки вооружений в Арктике.



