 

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

05.08.2020, 22:48, Новости дня

Мэрия Тель-Авива в среду вечером была подсвечена в цвета флага Ливана в знак солидарности после разрушительных взрывов в порту Бейрута, сообщил израильский телеканал i24.

«Здание мэрии [Тель-Авива] сегодня вечером подсвечено в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта. Мы искренне сочувствуем нашим ливанским соседям в свете ужасной катастрофы», – написал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в своем Twitter.

Кроме того, в знак солидарности с жертвами катастрофы в Бейруте в среду вечером в цвета флага Ливана окрасилась башня Азади в Тегеране – один из главных символов столицы Ирана. Также на башне появились надписи на арабском и английском «молимся за Бейрут», «Бейрут в наших сердцах» и «Ливан, будь сильным», передает ТАСС.

Днем ранее в цвета флага Ливана подсветили великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа в Дубае. В администрации Бурдж-Халифа подчеркнули, что это сделано в «знак солидарности с братским народом». Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Согласно последним данным министерства здравоохранения республики, в результате взрыва в столице Ливана погибли 137 человек, еще 5 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

09.07 / Переход на RAB-тариф станет новым стимулом для большой приватизации гособлэнерго – Владислав Иноземцев

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

05.07 / Появилось данные о смартфоне Redmi K30 Ultra

18.07 / Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter заподозрили хакеров из США и Британии

01.08 / В Севастополе внедорожник врезался в автобус. 14 человек пострадали

19.07 / Авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов и отложила возобновление полетов в девять стран

05.07 / Сутки на Донбассе. 10 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

30.07 / РАН и Национальная академия наук США подпишут соглашение об исследованиях COVID-19

10.07 / В пресс-службе правительства Меркель обнаружили египетского шпиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска