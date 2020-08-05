 

Салли Йейтс: Российское вмешательство в выборы – серьезнейшая угроза национальной безопасности США

05.08.2020, 22:18, Новости дня

В Юридическом комитете Сената США прошли слушания, посвященные расследованию по «российскому делу». На слушаниях дала показания Салли Йейтс, некоторое время исполнявшая обязанности генерального прокурора.

В письменном тексте выступления Йейтс отмечается, что «иностранное вмешательство в выборы остается насущной угрозой для американской демократии и заслуживает полного внимания правительства и общественности».

«К концу 2016 года наше разведывательное сообщество установило, что Россия вела многоплановую кампанию влияния на выборы, и делала это по прямому указанию президента Владимира Путина, – заявила Йейтс. – Как впоследствии подтвердили наши спецслужбы, расследование [спецпрокурора Роберта] Мюллера и Комитет по разведке Сената, российская кампания была призвана подорвать веру в наши демократические процессы, уменьшить шансы Хиллари Клинтон быть избранной и помочь кандидатуре Дональда Трампа, ныне занимающего пост президента».

По словам Йейтс, российское правительство применяло различные тактики, включая кибератаки, стратегическое раскрытие украденной информации и скоординированную кампанию по использованию социальных сетей в качестве оружия против американских граждан.

Йейтс подчеркнула, что действия России представляют собой «серьезнейшую угрозу для национальной безопасности». «Прямое нападение России на нашу демократию потребовало как расследования, так и реагирования», – заявила она, добавив, что в преддверии следующих выборов необходимо сохранять бдительность.





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