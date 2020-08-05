Над поверхностью Луны замечен полет загадочного НЛО

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05.08.2020, 22:17, Разное

Польский эксперт опубликовал в Сети видеоролик, демонстрирующий необычное космическое явление. На кадрах видео видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный НЛО.

Как рассказал польский специалист Марек Слейд, свой занимательный ролик он снял 25 июля текущего года в небе над городом Бендзин. Видео демонстрирует, как по прямой горизонтальной траектории вблизи Луны на очень большой скорости летит НЛО. Примечательно, что маршрут пролетевшего небесного тела не изменился вплоть до его исчезновения. Буквально сразу после опубликования видеоматериала интернет-пользователи начали обсуждать увиденное, и их мнения разделились. Так, одна часть посетителей страницы высказали предположение, что стали свидетелями банального полета Международной космической станции или искусственного спутника. Другие же любители уфологии, напротив, заявили о явной принадлежности объекта к инопланетным цивилизациям.

Стоит отметить, что споры о происхождении необычного космического тела так и не достигли окончательного результата. При этом многие подписчики YouTube-канала, разместившего видео, высказали немало благодарных слов автору эксклюзивных кадров за возможность расширения кругозора в вопросе изучения Вселенной.





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