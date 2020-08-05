Взрыв в Бейруте лишил Ливан важнейшего порта и пути снабжения

05.08.2020, 22:11, Новости дня

Взрыв в Ливане разрушил важнейший порт столицы и самое крупное хранилище зерна в городе. Из-за этого другим государствам будет сложно оказать стране необходимую поддержку, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Ситуация осложняется тем, что Ливан уже давно охвачен кризисом: страна почти полностью зависит от импорта, электричество здесь дают на несколько часов в день, а многие жители вынуждены менять телевизоры на лекарства.



Reuters

Взрыв, подобный тому, что произошёл в Бейруте, имел бы ужасные последствия для любого места в мире, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Погибло более ста человек, ранены порядка 4 тыс. жителей, опустошён целый городской квартал.

Даже в отдалённых районах взрывной волной местами были выбиты окна и двери, а местные жители отчаянно пытались как-то связаться с родственниками и друзьями, находившимися в центре.

Однако насколько сильным потрясением этот взрыв станет для ливанской столицы, можно судить, лишь оценив ситуацию в Бейруте за последние месяцы, отмечает немецкий журналист. Жизнь в «Швейцарии Ближнего Востока», как когда-то называли Ливан, уже давно приблизилась к катастрофическому состоянию.

Электричество дают всего на несколько часов в день, хотя миллиарды исчезают в казне государственной компании электроснабжения. Мусор заполняет улицы, в то время как уже на протяжении десятилетий ведутся обсуждения по поводу новой системы сбора и вывоза отходов. Местная валюта за несколько месяцев потеряла 80% своей стоимости и продолжает падать, тогда как цены растут день ото дня. Ещё до того, как по городу от порта до центра прокатилась взрывная волна, многие жители Ливана говорили о том, что их страна практически непригодна для жизни.

Последствием общего финансового дефицита и нехватки снабжения стали, среди прочего, пробелы в медицинском оснащении. Государственная система здравоохранения, как и большинство общественных учреждений, находилась на грани коллапса. Частные врачебные практики зачастую тоже не могли получить достаточно лекарств и материалов и за прошедшие недели уволили сотни сотрудников, чьи услуги больше не могли оплачивать.

В ночь со вторника на среду, когда произошёл взрыв, врачи, санитары и другие представители медицинского персонала, однако, превзошли сами себя и оказывали помощь раненым даже на парковках, когда госпитали оказались безнадёжно переполнены.

Однако каким образом возможно восстановление и проведение необходимых ремонтных работ в городе, где в последнее время даже представители среднего класса пытаются обменять через онлайн-сервисы, к примеру, телевизор на набор лекарств или подгузники, представить сложно, подчёркивает автор статьи.

Даже если другие страны действительно окажут Ливану щедрую поддержку, помочь местным жителям в долгосрочной перспективе будет нелегко. Страна почти ничего не производит сама и практически полностью зависит от импорта. Даже пшеницу для хлеба, которого становится всё меньше, на 80% закупают за рубежом.

Между тем, сухопутные границы соединяют Ливан с охваченной гражданской войной Сирией и Израилем, с которым страна официально всё ещё находится в состоянии войны, пишет немецкая газета. Для транспортировки срочно необходимых товаров остаются воздушные и морские пути — но важнейший порт страны теперь практически полностью разрушен, а крупнейшее зернохранилище также находилось в эпицентре взрыва.

Последствия взрыва, произошедшего в страдающем от кризиса городе, так же трагичны, насколько всё происходящее симптоматично для страны, считает корреспондент издания. Первые аналитические оценки, в том числе представленные в заявлении премьер-министра Ливана, говорят о том, что более 2700 тонн крайне взрывоопасного нитрата аммония хранились посреди критически важного объекта инфраструктуры и поблизости от жилых кварталов практически без всякой защиты.

Если это действительно так, это можно считать проявлением почти преступной небрежности в действиях ливанских властей, уверяет издание. Последствия того, с каким пренебрежением Ливан относится к собственным гражданам, больно ударили бы по любой стране мира, заключает Süddeutsche Zeitung.