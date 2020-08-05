Дональд Трамп продолжает подогревать опасения, что подсчёт голосования по почте займёт месяцы

05.08.2020, 22:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что из-за голосования по почте подсчёт голосов на предстоящих ноябрьских президентских выборах продлится в течение нескольких месяцев, пишет The Hill. Таким образом, как отмечает издание, глава Белого дома продолжает подогревать опасения по поводу возможных массовых фальсификаций в ходе подобного голосования.



Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжает подогревать страхи по поводу голосования по почте, пишет The Hill. В интервью программе Axios on HBO он заявил, что на подсчёт итогов ноябрьских президентских выборов могут уйти месяцы.

Глава Белого дома также вновь озвучил свою позицию по поводу того, что голосование по почте, которое, по его словам, в этом году из-за пандемии коронавируса будет очень распространено, приведёт к мошенничеству.

«Теперь из-за китайского вируса нам полагается оставаться дома, рассылать миллионы бюллетеней по всей стране, — подчеркнул Трамп. — Миллионы и миллионы. Знаете, может получиться так, что исход этих выборов будет решаться отнюдь не вечером 3 ноября. Решение по этим выборам может быть принято на два месяца позже».

Американский лидер также добавил, что подобный исход будет представлять собой проблему, «поскольку многие вещи произойдут в этот период времени».

«Особенно когда разрыв минимален. Много чего может произойти. Никогда ничего подобного не было», — подчеркнул он.

Трамп также отметил, что его предвыборный штаб предпринимает шаги в рамках нескольких судебных разбирательств, цель которых «положить конец» голосованию по почте.

По словам главы Белого дома, электоральные чиновники штатов рассылали бюллетени всем.

«Некоторые получили бюллетень для собаки», — указал он иронично.

Трамп выразил свою убеждённость в том, что «не существует способа провести голосование по почте без массового мошенничества».

Как показывают общенациональные опросы, нынешний президент США на данный момент уступает своему предполагаемому сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Трамп, между тем, продолжает настаивать на необходимости отказаться от масштабного голосования по почте, несмотря на опасения по поводу безопасности избирателей в условиях пандемии. Между тем нет никаких доказательств того, что голосование по почте способствует многочисленным фальсификациям, подчёркивается в статье.