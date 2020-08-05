 

Панама будет штрафовать свои корабли за посещение оккупированного Крыма – Енин

05.08.2020, 22:05, Новости дня

Министерство иностранных дел Панамы будет контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты оккупированного Крыма. Об этом 5 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Впервые за последние восемь лет сегодня состоялись политические консультации с Панамой. С заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом договорились о нескольких важных решениях, заявил Енин.

В частности, достигли соглашений об активизации экономического сотрудничества Украины и Панамы в области судостроения, авиаперевозок и гидроэнергетики. Также согласовали усиление сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН. Третья договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты аннексированного Крыма.

“МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом – нарушителей ждут жесткие санкции”, – говорится в сообщении.

Енин также поблагодарил панамского коллегу за взаимодействие по вопросам выдачи ВИП беглецов.

#Панамські_консультаціі Сьогодні провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою🇺🇦🇵🇦 🤝 . Домовились…

Posted by Eugene Enin on Kolmapäev, 5. august 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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