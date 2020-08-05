Добкин рассказал, что Янукович в России гримировался до неузнаваемости, выходя на улицу

05.08.2020, 22:05, Новости дня

Бывший нардеп Михаил Добкин в эфире канала NewsOne 3 августа заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, проживающий в РФ, гримировался, выходя на улицу.

“Я когда-то, года четыре назад, отдыхал и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что опасаясь за свою жизнь, при чем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы находясь рядом в дух-трех метрах человек, который его очень хорошо знает, его не узнал”, – сказал политик.

Добкин заявил, что лично этого не видел, но у него есть основания верить человеку, рассказавшему ему об этом.

“Мне кажется, что в принципе эта вещь может быть на самом деле”, – добавил политик.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.