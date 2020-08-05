 

Добкин рассказал, что Янукович в России гримировался до неузнаваемости, выходя на улицу

05.08.2020, 22:05, Новости дня

Бывший нардеп Михаил Добкин в эфире канала NewsOne 3 августа заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, проживающий в РФ, гримировался, выходя на улицу. 

“Я когда-то, года четыре назад, отдыхал и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что опасаясь за свою жизнь, при чем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы находясь рядом в дух-трех метрах человек, который его очень хорошо знает, его не узнал”, – сказал политик.

Добкин заявил, что лично этого не видел, но у него есть основания верить человеку, рассказавшему ему об этом.

“Мне кажется, что  в принципе эта вещь может быть на самом деле”, – добавил политик.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года  Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Трамп заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП

22.07 / Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

11.07 / Нашли деньги, украденные из машины “Укрпошти” – Геращенко

04.07 / В московской больнице пациента насмерть забили ходунками

25.07 / В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

05.08 / Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

07.07 / Россия договорилась с Японией об экспорте молока

29.06 / Нобелевские лауреаты и мировые лидеры призвали производителей вакцины от COVID-19 сделать ее доступной

02.07 / Bloomberg – председательство Германии в Совете ЕС станет тяжелейшим вызовом для Меркель

25.06 / Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска