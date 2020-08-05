Страсти по «Белорусочке»

05.08.2020, 22:02, Разное

Почему в Минске, как только возьмешься за яйца, — сразу пропадает молоко.

Попытка понять, как белорусское телевидение отражает брожение масс, потерпела крах ввиду предсказуемости ответа. Не меньший крах потерпела попытка вникнуть в структуру самого ТВ. Первым делом я запуталась в обилии каналов с названием «Беларусь» под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 24. Все они лексикой, стилистикой, обилием мусорных российских сериалов возвращали меня в родную гавань. Общенациональный канал ОНТ, обещающий оперативные выпуски новостей, выглядит близнецом Первого канала. «РТР-Беларусь» навеки спаяна с продукцией ВГТРК, «НТВ-Беларусь» — с НТВ и так далее. Лукашенко еще полгода назад потребовал, чтобы 30 процентов эфира составляло белорусское производство, но его, похоже, не послушались.

Не оставляя надежду найти что-нибудь местное и актуальное, припала к итоговому выпуску программы «Панорама». Она погрузила меня в чудесный мир уборочной страды и закромов родины, который омрачали лишь сюжеты о майданизации США и протестные настроения в Берлине. Утешившись открытием гребной базы в Петрикове и достижениями в целлюлозно-бумажной отрасли, замерла в ожидании программы «На контроле президента». Хотелось узнать, что именно 1 августа больше всего беспокоит лидера нации.

Узнала: все та же отрасль вкупе с грядущим расцветом Светлогорского целлюлозно-бумажного комбината.

Обогащенная представлениями о гофрированном картоне, задумалась над судьбами Большой родины. Пропаганда в виде культуры замалчивания пришла в Россию почти с началом книгопечатания. Еще не было этого самого гофрированного картона, но уже были списки запрещенных книг. Сегодня для тех, кто хочет знать, запретов нет. Смартфон позволяет всем желающим находиться онлайн круглосуточно. Тем не менее РФ и, судя по моему новому опыту, Белоруссия тратят миллиарды из бюджета именно на замалчивания в телевизоре. Абсурдность самих попыток утаить от своих подданных течение жизни вроде бы несомненна, но ведь это работает. Иначе бы не было феномена политического долголетия Путина и Лукашенко. Уж как только не измывались над соцреализмом современники и потомки, а он жив.

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич — канонические соцреалисты: они видят не то, что есть, а то, что должно быть.

У Лукашенко накануне выборов посреди колосящейся пшеницы непременно должны были завестись 33 вагнеровца. А потом эта вагнеровская симфония зазвучит в выпусках новостей и трансляциях заседаний Совета безопасности.

А потом таинственных вагнеровцев в оперативной съемке канала ОНТ свяжут с оппозиционером Сергеем Тихановским, к которому кое-как подверстают политолога из США Виталия Шклярова. А потом из пены морской возникнет координатор соцсетей Дмитрий Попов, и тут выяснится страшное: именно Шкляров мобилизовал протестный электорат. Азеф в аду плачет от зависти кровавыми слезами.

У Путина посреди парадов должны были активизироваться внешние враги. И они активизировались, то есть принялись разрушать нерушимую дружбу между Минском и Москвой. Но вдруг привычные игры Союзного государства дали сбой. Минск, ушибленный мощным народным сопротивлением, не пошел на попятную. Москва, изнемогающая от конституционного триумфа, впала в ступор. Скабеева хмуро насупила брови и убавила стали в голосе. Растерянность Ольги — неожиданное явление отечественного ТВ. Ее верные пажи-эксперты привычно грозят Батьке пальчиком: мол, без нас пропадете, но тот идет напролом. Канал ОНТ продолжает сериал о страстях по «Белорусочке». Зритель уже подробно, вплоть до обильных татуировок, познакомился со всеми 33 богатырями.

Тема российской провокации не сбавляет оборотов в братской стране. Скабеева продолжает настаивать на нашем невмешательстве в белорусские выборы. Господин Коротченко, всегда мыслящий в особо крупных размерах, и на сей раз не подвел. Он гениально определил степень невмешательства: «Россия заинтересована в честных выборах Минска, в том, чтобы Лукашенко победил». На пропагандистов больно смотреть.

Попробуйте часами в студии доказывать, что отныне все, а не только вагнеровцы, будут летать в Африку через Минск.

Даже маэстро Соловьев пасует перед непосильной задачей. Кстати, его последний «Воскресный вечер» был урезан на час на «РТР-Беларусь». Ровно на тот час, когда в студии бурно обсуждалась реакция Лукашенко на задержание вагнеровцев. А программу «60 минут» на ту же тему, идущую в прямом эфире, и вовсе запретили. Плашку «прямой эфир» оставили, а отведенное время забили Михаилом Ефремовым, так надежнее и спокойнее.

Кажется, империя снова трещит по швам. С каждой минутой солдатам и генералам идеологического фронта все труднее поддерживать Лукашенко и страшее — не поддерживать его. На противоположном фланге тоже царит напряжение. Ликование по поводу непоротого поколения, вышедшего на площадь, не отменяет грустного знания. Первое непоротое поколение (декабристы) потерпело крах в начале ХIХ века. Второе — затерялось в революционных вихрях начала ХХ века. Победа третьего, постсоветского, в начале ХХI века, также пока сомнительна.

Однажды Лукашенко пророчески заметил: «Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало». Александр Григорьевич знает толк в трагическом разрыве между замыслом и реальностью.

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»