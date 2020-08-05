Зонд Mars Global Surveyor запечатлел на Марсе «развалины огромного строения»

05.08.2020, 22:00, Разное

Занд НАСА Mars Global Surveyor прибыл на Марс 11 сентября 1997 года и помог сделать множество открытий, в том числе русла древних рек и метеоритных кратеров. MGS официально был отключен в ноябре 2006 года, но есть предположение, что на самом деле он еще продолжает исследования.

На снимках, опубликованных НАСА можно увидеть объект на поверхности Марса, который никак не подходит под определение природного объекта, его очертания слишком геометрически правильные и похожи на руины огромного здания.

В НАСА признали, что не имеют окончательного ответа на эту загадку. Наличие объекта на поверхности Марса они подтверждают, но комментировать предположения о том, что это остатки стен огромного здания или крепости – отказываются.