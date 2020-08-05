Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

05.08.2020, 21:54, Разное

«Аммиачный» взрыв повлечет за собой неблагоприятные последствия не только для местных жителей, но и для туристов, проводящих свой отпуск на курортах Средиземного моря

Мнением касательно данного инцидента поделился советник ООН по химической безопасности Валерий Петросян. Взрыв в районе порта в Бейруте, прогремевший на многие километры во вторник четвертого августа, забрал жизни свыше ста человек, более 4000 жителей получили повреждения, в том числе дочь и жена премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Гриб от взрыва был виден на несколько десятков километров от места происшествия, а звук слышали даже на острове Кипр, от которого до столицы Ливана 250 километров.

Ущерб от катастрофы предварительно оценили более чем в 5 млрд долларов. Верховный совет обороны Ливана присвоил Бейруту статус зоны бедствия, в столице объявлен траур.

Специалисты считают, что возможной причиной взрыва стали сварочные работы на территории склада с более чем 3000 тонн аммиачной селитры. Валерий Петросян уверен, что такой объем нитрата аммония в воздухе может повлечь за собой серьезную экологическую катастрофу. После того как пары попадут в пресную воду, которая в регионе и так на вес золота, она станет опасна для употребления. Аммиак образует циантоксины, которые оказывают отравляющее действие на живой организм.

Из-за того, что Ливан – маленькое государство, территории которого занимают всего 10,5 тысяч квадратных километров, облака аммиака стремительно переместятся на соседние с ним территории. На первом месте в зоне риска Израиль и Сирия. До столиц этих стран от Бейрута 237 и 88 километров соответственно. Также в опасности территории вблизи Средиземного моря, такие как Кипр (до него 250 км) и турецкая Анталья (до неё 500 км). По морю облако летит куда быстрее, чем по суше, и в итоге оно может достичь эти страны в кратчайшие сроки.

«Вся эта отрава точно будет разнесена по соседним государствам: Израилю и Сирии. И, конечно, не забывайте про Средиземное море. А именно про курортные регионы: Кипр, Крит, Мальта и средиземноморское побережье Турции. Облако точно долетит до этих регионов, а это значит, что людей, отдыхающих в Турции или на Кипре будет ожидать такой печальный подарок», – разъяснил Валерий Петросян.

Напомним, Турция среди первых восстановила авиасообщение с Россией. Изголодавшиеся по отдыху на море россияне сразу же устремились на турецкие курорты в отпуск. До происшествия в Бейруте уже неоднократно обсуждалась опасность посещения средиземноморских курортов. Изначально на это было две причины: высокая численность заболевших COVID-19 и открытые для террористов из Сирии границы. (Это позволяет им свободно перемещаться внутри страны, тем самым создавая угрозу не защищенным на территории чужого государства туристам.)