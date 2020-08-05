 

Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса

05.08.2020, 21:48, Новости дня

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки Бейрута до и после мощнейшего взрыва, который прогремел во вторник. Снимок был сделан российским спутником «Канопус-В».

«Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», – сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0

— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Ранее в среду первый из трех самолетов МЧС России, направленных в Ливан для оказания помощи после взрыва, приземлился в аэропорту Бейрута.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 5 тыс. человек.





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