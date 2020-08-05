Мнение: Про читку “списка Сандармоха”

05.08.2020, 21:45, Разное

Об очередных фальсификациях "Мемориала".

ПРО ЧИТКУ «СПИСКА САНДАРМОХА»

5 августа сторонники «исследователя сталинских репрессий» Юрия Дмитриева и «Мемориала» в очередной раз проводят свою акцию: «Мы хотим прочитать имена всех похороненных в Сандармохе людей. Мы предлагаем всем желающим, в какой бы стране и городе вы ни находились, прочитать 5 августа часть этих имен – чтобы все вместе мы прочитали полный список. Читать имена можно где угодно – на улице или дома. Желательно снять часть чтения на видео, чтобы можно было использовать фрагмент в онлайн-трансляции».

https://www.facebook.com/groups/delo.dmitrieva/

Креативно так, это я без иронии пишу. Более того, могу даже принять в этой акции некое участие, взяв несколько фамилий из изученного мною списка. Вот, например, очень оригинальная: САДОВОВ-УЭЛЬСКИЙ Михаил Сергеевич. Жертва того самого печально знаменитого соловецкого этапа 1937 года, расстрелянного в Сандармохе.

Читаем на сайте «Мемориала»:

«Во время Гражданской войны служил в армии Колчака (в отряде атамана Анненкова). В прошлом трижды судим. Перед последним арестом жил в г. Москве, ст. статистик треста «Водоканализация». Арестован как «член организации франко-масонов». Приговорен 14.07.1933 Коллегией ОГПУ по ст.ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал на Соловках.

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6944

Упоминание масонов как бы свидетельствует о смехотворности НКВД-шного обвинения. Смущает лишь его участие в отряде атамана Анненкова, того самого, которого даже в 90-е не смогли реабилитировать. Почему? Из-за множества таких вот эпизодов в его деятельности:

«Они нашу деревню оцепили и начали рубить. Кто из мужчин не успел убежать, всех изрубили – 18 человек. Делали что хотели, забирали, палили, смеялись над женщинами и девушками, насиловали от 10 лет и старше. У меня в хозяйстве спалили 45 десятин хлеба, взяли пару лошадей, корову, все хозяйство разрушили. И тогда моего мужа взяли в город и изрубили, отрезали нос и язык, вырезали глаза, отрубили полголовы. Мы нашли его уже закопанным. Всех оставшихся в селе перепороли". Деревня была сожжена…». Как было установлено на суде, только в Славгороде анненковские казаки убили и замучили более 400 человек, а перепороли и искалечили в 10 раз больше».

Конечно, у меня нет никаких доказательств, что бывший анненковец, гражданин Садовов-Уэльский участвовал в чем-либо подобном. Наверное, он в таких ситуациях просто тихо медитировал в сторонке. Поэтому – «невинная жертва сталинских репрессий».

***

Или вот еще человек с интересной фамилией:

«АНДЕРСОН Николай Христофорович 1886 г.р., из дворян. Бывший полковник царской армии. В армии Колчака – пом. нач. гарнизона г. Читы и комендант города. Является японским эмиссаром. В 1933 г. переброшен из Китая в СССР с заданиями японского шпионажа. Осужден тройкой ОГПУ ЛО 10. 05. 1933 г. по ст. 58-6 – 10 лет».

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=12648

Итак, при колчаковщине – комендант Читы. Голландец Людвик Грондис, не разделявший большевистских взглядов, в книге «Война в России и Сибири» сообщает, например, про то, что «в июле 1919 года в Читу прибыл из Верхнеудинска эшелон с 348 гражданскими лицами, в их числе было много женщин и детей от 15 до 16 лет, все они были арестованы по малозначительным причинам. Так как в Чите никто не знал, что делать с этим эшелоном, его отправили в Адриановку… Полковник Степанов заявил, что не имеет достаточного количества продовольствия, чтобы накормить большое число людей, и совместно с полковником Поповым из казачьего гарнизона Маккавеево, доставил арестованных к месту казней, в Тарскую падь… Несчастные, выталкиваемые из вагонов казаками, бросились бежать, …но были скошены из пулемётов. В тот же вечер казаки продавали окровавленную одежду жертв».

Безусловно, комендант Читы, гражданин Андерсон Николай Христофорович к убийству 348 человек также не имеет никакого отношения. Он у себя в штабе в это время размышлял о значении толстовской идеи о непротивлении злу насилием. Да и казаки, продающие окровавленную одежду, вы же понимаете, сами жертвы большевицкого расказачивания, какие к ним могут быть претензии?

Кстати, в современной публикация о его судьбе сообщается:

«В 1933 году был якобы переброшен из Китая со шпионским заданием». А почему якобы? Как бывший полковник нелегально попал в СССР? И главное – зачем? Как в «12 стульях»: «Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку». Только так. Никаким реальным шпионом он не является. Тоже «невинная жертва сталинских репрессий».

***

А вот человек с простой русской фамилией:

«ЗЕНИН Василий Петрович. русский; из крестьян; быв. член ВКП(б). Арестован 01.10.1927, приговорен по ст. 137 УК РСФСР, бежал из заключения. Приговорен тройкой ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому краю 03.11.1930 по ст. 59-3, 82 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. Срок отбывал в Соловецком лагере, неоднократно выдворялся на 6 месяцев в штрафизолятор…

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6242

Тут смущает 137-я статья УК РСФСР. «Мемориальцы» почему-то забыли ее расшифровать. А я не поленился и полез посмотреть в Уголовный кодекс 1926 года. Знаете, о чем она? Это всего лишь умышленное убийство. Без отягчающих. Трудно сказать, кого порешил Василий Петрович, может это был старик, может молодая девушка… Но нас ведь личность его жертвы мало интересует, не так ли? Вообще пофиг! Ведь «невинной жертвой сталинских репрессий» является сам этот уголовник-рецидивист. Тут не может быть никаких сомнений!

***

Конечно, в списке Сандармоха не пройти мимо петлюровцев. В 99% случаев точно нельзя установить, что конкретно каждый из них делал в 1919 году, но исключения есть:

САДОВСКИЙ Геннадий Леонидович. «Украинец; из семьи священника; В 1919 офицер армии УНР, войсковой комендант Житомира. Приговорен в 1926 по ст. 58-10 УК РСФСР, содержался в Лукьяновской тюрьме в Киеве, затем еще раз приговаривался к 10 годам ИТЛ. Срок отбывал в Белбалтлаге, затем на Соловках.

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6945

Вот про Житомир как раз легко гуглится:

«Первый раз петлюровцы захватили этот город 22 марта 1919 года. В ходе первого еврейского погрома было убито 317 человек. В конце июля 1919 года Житомир вновь оказался в зоне боевых действий. Город переходил из рук в руки. И в те дни, когда Житомир оказывался в руках петлюровцев, они снова и снова грабили, насиловали, пытали и убивали евреев. Они врывались в еврейские квартиры с криками "Долой коммунистов!" или "Давай женщин!". Каждый день вели под конвоем к вокзалу толпы мужчин и там их расстреливали».

Но мы же с вами понимаем, что петлюровский комендант Житомира к происходящему в Житомире не имел никакого отношения! Что он делал в это время? Читал стихи Тараса Шевченко? Грезил об украинском Крыме? В общем, тоже «невинная жертва сталинского режима».

Ну и в завершение – классический случай с ЖЕЛЕЗНЯКОМ Порфирием Емельяновичем!

«Уроженец Подольской губернии, крестьянин-кулак, в прошлом руководитель штаба восстания в 1920–1921 гг., принимал участие в расстреле красноармейцев в гражданской войне».

https://sand.mapofmemory.org/biography/?b_id=6237

Господа из «Мемориала» последнюю фразу про его участие в расстрелах в последнем, отредактированном списке «Мемориала» подчистили (а чего стесняемся-то? Красных убивать – это для вас ведь не преступление?). Но на ряде других сайтов она до сих пор есть. Логично предположить, что Дмитриев и его последователи, когда редактировали эти списки, напротив ряда других фамилий ненужные подробности подчистили.

***

…Что я хочу донести, упомянув эти пять фамилий? Доказать, что все расстрелянные в Сандармохе были расстреляны правильно? Нет, в 1937-м году пострадало много невиновных людей, фабрикации дел были. Этот печальный факт, к слову, признан постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года. А еще больше тех, кто по меркам нашего времени за все свои грехи не заслуживал именно самого жестокого наказания.

Просто как историк, я хочу понять – почему эти пять человек (а по всем другим нужно в каждом случае разбираться отдельно) в 1937 году оказались в Сандармохе. Бытует версия, что все они были исключительно добрыми, честными, умными и трудолюбивыми людьми, а злодей Сталин таких сильно не любил. Поэтому он их взял и всех пятерых убил.

Мне кажется, что реальные факты почему-то в сию версию не укладываются. Совсем не укладываются.

Что касается грядущего зачитывания «списка Сандармоха», то на мой взгляд делается это ради того, чтобы привязать судьбу совершенно посторонних и в общем-то безразличных им людей (чего уж тут лицемерить-то?) к своей собственной политической повестке дня, да и просто для пиара. Ибо если бы это было не так – вы бы, господа, хоть попытались разобраться в сложных биографиях столь разных людей…

Так что, господа, когда будете читать, эти пять фамилий не пропустите!

https://www.facebook.com/kommunistt/posts/2723546387744889 – цинк

В целом, очередная махинация антисталиниста-педофила Дмитриева и грантоедов из "Мемориала".

По-прежнему считаю, что "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ как подрывная структура.