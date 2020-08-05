Мнение: О доведённой «до ручки» молоденькой яжематери

05.08.2020, 21:40, Разное

Просто нельзя без эмоций смотреть на это фото, где юная деваха с двумя крохами тащится куда-то в метро с тяжёлой сумкой от Delivery Club за хрупкими плечами! Не случайно вроде бытовой снимок буквально взорвал соцсети.

Эмоции, кстати, были разными. Жалость. Гнев. Боль. Сочувствие. Насмешка. Возмущение. Но как-то часто звучало и такое: мол, до чего Режим™ довёл страну, если даже в сытой и богатой столице молодая мать-одиночка вынуждена подрабатывать курьером, чтобы прокормить своих деток, которых даже не с кем оставить.

Ужас ведь! Правда… при ближайшем рассмотрении выясняется, что всё не так просто. Героиня фото уже хорошо известна и соцсетям, и СМИ. Её зовут Лада Королёва, она из Ростова и прославилась сначала в соцсетях, а потом и в СМИ ещё в прошлом году. Всё благодаря снимку, на котором она в жёлтой форме с рюкзаком «Яндекс.Еды» за плечами идет с детской коляской по улице. Оказалось, девушка действительно работает курьером, а ребенок — ее 9-месячная дочка, которую как бы не с кем оставить. Хотя у ребёнка есть родной отец, а у Лады – законный муж Селиверст Масхутов, такой же 19-летний недоросль.

Вот этот снимок.

Между двумя фото – больше года разницы. За это время в жизни Лады изменилось многое. Она переехала в Москву, родила вторую дочь, почти развелась с мужем, помирилась с ним, побывала на нескольких ТВ-шоу, сменила жёлтого агрегатора на зелёного. Неизменными остались только две вещи. Лада всё так же работает в образе, вызывающем сильные эмоции и желание обвинить Режим™ помочь бедняжке. И шлейф скандальности по-прежнему тянется за ней.

Нельзя сказать, что на жизненном пути юной ростовчанке попадались сплошь чёрствые и бездушные люди. Напротив, помощь и поддержку ей оказывали практически все. Даже Delivery Club: компания в течение года оплачивала яжематери няню, чтобы девушке было легче наладить свою жизнь. При этом перед девушкой не ставилось абсолютно никаких условий, ей даже не нужно было начинать работать с Delivery Club, чтобы получать финансовую поддержку. Но девушка в итоге исчезла с радаров, оставив фирменную сумку себе.

Ещё одна добрая самаритянка, проникнувшись трудностями молодой мамаши, которая как раз думала разводиться с мужем, сдала ей за символические деньги неплохую трёшку в Москве, без обычного в таких случаях залога. Закончилось всё тем, что хозяйка, приехавшая по доброте душевной поинтересоваться, как дела её невольной подопечной, увидела в квартире не только мужа, но и собаку породы хаски, а также полную антисанитарию. Вплоть до разбросанных по коридору собачьих фекалий. Впрочем, эта история известна больше со слов арендодательницы. Как бы то ни было, сейчас Лада с детьми переселилась в комнату в хрущёвке.

А вокруг её истории снова бушуют страсти. Одни по-прежнему пытаются спасти юную провинциалку. После появления в соцсетях заглавного фото сердобольные люди собрали ей почти миллион рублей живыми деньгами. Хотя уже была настораживающая история, когда переданные Ладе 100 тыс. руб. на оплату жилья куда-то растворились, и первый месяц найма новой съёмной квартиры оплатил за героиню благородный волонтёр из собственного кармана.

Немудрено, что некоторые считают ростовскую яжемать банальной обманщицей. Дескать, Лада просто придумает эти истории, чтобы давить на жалость. А цели две: помощь, в том числе и финансовая, от добрых людей, а ещё слава и популярность, ради которых она и сорвалась в Москву. При этом в Ростове у неё были все условия для воспитания детей. Им даже квартиру родители помогли купить. Но возвращаться в родной город она не хочет.

С другой стороны, по-крупному ведь Лада и не обманывает. Двоих детей воспитывает, как умеет. Живёт не шикует, в наркотиках не замечена. Работает, как может: с 9-ю классами образования не особенно-то разбежишься. Ну а если и немного приукрашивает свою ситуацию, чрезмерно прибедняясь и давя на жалость, то можно ли её за это закидывать камнями и гневными комментариями? Просто выживает, как умеет…

И вот вопрос: надо ли помогать таким несчастным, как Лада Королёва? А оказав ей помощь – по сути, подав милостыню, – нужно ли внимательно следить, достойно ли она распорядиться чужой щедростью?