Мнение: Российский след взрыва в Бейруте
05.08.2020, 21:35, Разное
Число погибших при взрыве в порту Бейрута превысило 100 человек, более 4000 ранены.
Высший совет обороны Ливана объявил, что взорвалась селитра, выгруженная в 2014 году с российского судна под названием Rhosus, которым владел хабаровский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин (на снимке – фотография отсюда).
Но вот что интересно. Гречушкин уже давно живет на Кипре Судно ходило под молдавским флагом с российско-украинским экипажем.
Фотография отсюда
Судно было арестовано ливанским властями еще в 2013 году. В 2014 году 2750 тонн нитрата аммония перегрузили на берег, где груз и взорвался при проведении сварочных работ.
Поговаривают, что ливанские власти искали покупателя на конфискованный груз. Но найти не успели…
Но виновата все-равно Россия?
Источник: Ирек Муртазин
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