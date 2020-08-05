 

Мнение: Российский след взрыва в Бейруте

05.08.2020, 21:35, Разное

Число погибших при взрыве в порту Бейрута превысило 100 человек, более 4000 ранены.

Высший совет обороны Ливана объявил, что взорвалась селитра, выгруженная в 2014 году с российского судна под названием Rhosus, которым владел хабаровский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин (на снимке – фотография отсюда).

Но вот что интересно. Гречушкин уже давно живет на Кипре Судно ходило под молдавским флагом с российско-украинским экипажем.


Фотография отсюда

Судно было арестовано ливанским властями еще в 2013 году. В 2014 году 2750 тонн нитрата аммония перегрузили на берег, где груз и взорвался при проведении сварочных работ.

Поговаривают, что ливанские власти искали покупателя на конфискованный груз. Но найти не успели…

Но виновата все-равно Россия?

Источник: Ирек Муртазин





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