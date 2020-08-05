 

В Бейруте приземлился первый российский самолет МЧС

05.08.2020, 21:30, Новости дня

Первый из трех самолетов МЧС России, направленных в Ливан для оказания помощи после взрыва, приземлился в аэропорту Бейрута, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолет Sukhoi Superjet-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что самолет совершил посадку в 20.24 мск.

На данный момент в воздухе на пути в Бейрут находятся два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора. Всего авиация МЧС планирует совершить пять рейсов в Бейрут, всего ими будут доставлены 150 российских специалистов.

Отмечается, что в Бейруте будет развернут аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас», который в сутки амбулаторно может принять 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек.

Ранее министр здравоохранения Ливана Реда Мусави сообщил, что на данный момент помощь для Бейрута уже «прибыла из Кувейта, Катара и Греции, ожидается помощь из России, Франции, Великобритании и ОАЭ, от многих стран».

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.





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