Инструкция: Как засудить телефонных спамеров

05.08.2020, 21:26, Разное

Вы, конечно, знаете этих негодяев. Клиники, банки, центры английского и другие организации регулярно названивают нам, воруя наше время своими сомнительными предложениями. После открытия нового юрлица, например, бизнесмену в Петербурге поступает более сотни (!) звонков с рекламой.

Бороться с телефонными спамерами можно и нужно. Для этого достаточно написать заявление в местное УФАС, после чего жернова правосудия подвергнут нарушителей закона о рекламе справедливому наказанию. Один штраф, понятно, никого не разорит, но если хотя бы десять недовольных абонентов потратят 15 минут на заявление, спамер наверняка задумается о своём поведении.

В качестве доказательства прикладываю к посту скриншот решения, которое лично я получил в Петербургском УФАС.

Порядок подачи заявления такой.

1. Готовим письмо в ФАС по образцу.

2. Прикладываем согласие на раскрытие тайны связи. Согласие надо распечатать, подписать и приложить в виде скана.

3. Прикладываем скан договора с сотовым оператором.

4. Прикладываем скриншот из отчёта оператора со звонками за день.

5. Всё это отправляем в местный УФАС. Адрес Петербургского УФАС, к примеру, [email protected]

Тело письма примерно такое:

Уважаемые сотрудники УФАС!

Прошу принять моё заявление о нарушении ФЗ РФ «О рекламе». Прилагаю к заявлению распечатку звонков за 01 января 2020, договор с ПАО «Мегафон» и согласие на раскрытие тайны связи.

Василий Пупкин

По идее, этого должно быть достаточно, однако УФАС может запросить ещё какие-нибудь уточнения. Дальше последует короткое судебное разбирательство, по итогам которого спамеру предпишут устранить нарушение, а материалы дела передадут в ФАС, чтобы спамера оштрафовали или наказали каким-нибудь ещё образом.

Согласие на раскрытие тайны связи выглядит так:

Согласие на раскрытие тайны связи

Я, Пупкин Василий Иванович, паспорт серия 40 00 № 000 000, прописан по адресу Санкт-Петербург, ул. Кверулянтов, д. 19, кв. 17, даю согласие на получение ФАС России (а в случае необходимости и ее территориальными органами) информации о детализации счета, телефонных соединениях, СМС-сообщениях, иных переданных данных за 01 января 2020 года, поступления данных на/от абонентский номер телефона +7921555555 в сети оператора связи ПАО Мегафон.

Даю также согласие на передачу моих персональных данных оператору связи, а также третьим лицам, потенциальным рекламодателям и рекламораспространителям.

«01» января 2020 г.

_______________ (В. И. Пупкин)

Вот образец заявления:

Заявление о нарушении Федерального закона РФ “О рекламе” (рекламный звонок)

01 января 2020 г. в 12:12 на свой номер телефона +7921555555 я получил звонок с номера +7555123456 с рекламой курсов стрижки собак. Запись данного звонка мной не производилась. Текстовое содержание звонка: оператор предложил воспользоваться услугами школы стрижки собак «Кудряшка». Я уточнил имя и фамилию оператора, после чего завершил беседу.

Выписку звонков за данный день прилагаю. Дополнительные доказательства получения мною данного звонка также могут быть получены у моего оператора мобильной связи — ПАО Мегафон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе” распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Своего согласия на получения данной рекламы мною дано не было. Считаю распространение этой рекламы нарушением ФЗ “О рекламе”.

Рекламодателем предположительно является:

ООО “Кудряшка”

ОГРН такой-то

ИНН такой-то

Адрес такой-то

Контакты такие-то

Рекламораспространитель может быть установлен ФАС одним из способов:

1) Запрос в Билайн, т.е. в ПАО “Вымпел-коммуникации”, с кем заключен договор на номер +7555123456, с которого поступил звонок.

2) Запрос в ПАО “Ростелеком”, с кем заключен договор на номер 8-800-555-FFFF, используемый школой «Кудряшка».

3) Запрос в Росреестр, кто заключил договор аренды по адресу такому-то.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации” и с пунктами 2.8, 3.4 и 5.12 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденного Приказом ФАС России от 23.11.2012 N 711/12 (далее – Регламент), данное заявление подается в форме электронного документа на адрес электронной почты ФАС России.

Даю свое согласие на обработку персональных данных, необходимую для рассмотрения и принятия мер по данному заявлению. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”, обработка персональных данных допускается без согласия субъекта персональных данных, если она необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. Таким образом, мое согласие на обработку персональных данных в виде отдельного документа не требуется.

В соответствии с пунктом 3.6 Регламента, к заявлению приложены имеющиеся у меня доказательства нарушения требований законодательства о рекламе. В соответствии с пунктом 3.8 Регламента, в случае невозможности предоставления доказательств, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства о рекламе, заявитель вправе указать лицо или орган, от которого могут быть получены такие доказательства. В данном случае, дополнительные доказательства могут быть получены ФАС России от моего оператора мобильной связи – ОАО МТС. Согласие на раскрытие тайны связи приложено. В соответствии с пунктами 5.3-5.10 Регламента, отсутствие дополнительных доказательств не может являться основанием для приостановления рассмотрения жалобы.

Прошу обратить внимание, что отсутствие в установленные сроки ответа от каких-либо организаций на запрос(ы) ФАС не может являться основанием для приостановления рассмотрения заявления и для отказа в возбуждении дела в соответствии с исчерпывающим перечнем оснований для этих действий, указанных в пунктах 5.3-5.10 Регламента.

Настоящим даю свое согласие на рассмотрение указанного дела об административном правонарушении в мое отсутствие (вариант: прошу уведомить меня о дате, времени и месте рассмотрения, желаю лично присутствовать).

Прошу:

1) Обязать инициатора рекламного звонка предоставить информацию о способе и месте получение моего абонентского номера, на который осуществлялся звонок.

2) Провести проверку рекламодателя и рекламораспространителя на предмет нарушения действующего законодательства РФ о рекламе.

3) Обязать рекламодателя и рекламораспространителя исключить из списков звонков мой абонентский номер, а также все другие абонентские номера, по которым не было получено законного согласия на осуществления подобного рода звонков, и принять меры по пресечению подобного рода правонарушений в будущем.

4) На основании норм КоАП РФ и пункта 2 части 1 статьи 33 ФЗ О рекламе возбудить по данному факту дело об административном правонарушении и привлечь виновное юридическое лицо к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5) В случае обнаружения нарушения требований ФЗ О рекламе привлечь к ответственности лиц, виновных в допущении нарушений.

6) Признать меня потерпевшим и направить мне копии протокола и постановления об административном правонарушении.

7) В соответствии с пунктом 5.16 Регламента сообщить мне входящий номер, под которым зарегистрировано данное заявление.

8) Ответ на заявление направить на адрес моей электронной почты [email protected]

Приложения:

1) Выписка звонков за 01 января 2020 года.

2) Согласие на раскрытие тайны связи.

3) Договор с ПАО «Мегафон»

Пупкин Василий Иванович,

191002, Санкт-Петербург, ул. Кверулянтов, д. 19, кв. 17

01 января 2020 г.

Обратите внимание — вести запись разговора необязательно. Опыт показывает, что спамеры не будут отрицать свою вину из страха понести более серьёзное наказание.

Также после решения суда вы теоретически можете потребовать у спамеров возместить вам ущерб, причинённый их звонком, и отсудить какую-то сумму, однако лично я так далеко не заходил, поэтому не смогу предоставить вам инструкцию ещё и на этот случай.

Не оставляйте спамеров безнаказанными. У нас с вами есть сейчас все инструменты, чтобы быстро и безболезненно проредить их поголовье. Всё, что нам нужно — периодически отправлять письма в ФАС, чтобы специально обученное ведомство примерно наказывало злодеев.