 

Зеленский обратился с просьбой к Лукашенко

05.08.2020, 21:23, Разное

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть причастны к противостоянию подконтрольных Киеву силовиков с местными жители в Донбассе, считают многие. Сотрудники частной военной компании из России могли помогать защитникам мирного населения ДНР и ЛНР. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой выдать ему задержанных, передает VSE42.RU.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Якушев призвал опустить цены на жилье в России

21.07 / Политолог поведал о страхах Лукашенко: Боится попасть под влияние Путина

01.08 / Мнение: Почему Лукашенко «потерял» «ЧВК «Вагнера»?

08.07 / Появилась информация о тайной дочери Нагиева

03.08 / Глава ВОЗ: Идеальное лекарство от COVID-19 может никогда не появиться

05.08 / Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

04.08 / Звезда “Гарри Поттера” Джейсон Айзекс рассказал о многолетней наркозависимости

03.08 / Мнение: “День ВДВ” в Парке Горького

05.07 / «Самая больная точка в России — недоверие народа к власти»

31.07 / «Появился лишний повод напомнить, что мое место — в печи»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска