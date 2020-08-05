 

Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

05.08.2020, 20:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Соответствующий указ №308/2020 опубликован на сайте главы государства.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

“Изменение начальника ГУР Министерства обороны связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности”, – заявили в Офисе президента Украины.

Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года. 

Буданов является офицером ГУР Минобороны, отметили в ОПУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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