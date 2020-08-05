Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

05.08.2020, 20:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Соответствующий указ №308/2020 опубликован на сайте главы государства.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

“Изменение начальника ГУР Министерства обороны связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности”, – заявили в Офисе президента Украины.

Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.

Буданов является офицером ГУР Минобороны, отметили в ОПУ.