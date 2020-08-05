Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-сотрудника МВД времен Януковича

05.08.2020, 20:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №310/2020 о назначении Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины”, – сказано в указе.

В апреле инициативная группа пострадавших во время Майдана опубликовала в Facebook обращение к Зеленскому с требованием не назначать Татарова.

“В Офисе президента готовится назначение на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен [президента Украины Виктора] Януковича – [министра внутренних дел Украины Виталия] Захарченко – заместителя начальника Главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. Человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления”, – сказано в посте.

За нашою інформацією, в Офісі президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів… Posted by Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.