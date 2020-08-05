 

Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-сотрудника МВД времен Януковича

05.08.2020, 20:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №310/2020 о назначении Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины”, – сказано в указе.

В апреле инициативная группа пострадавших во время Майдана опубликовала в Facebook обращение к Зеленскому с требованием не назначать Татарова.

“В Офисе президента готовится назначение на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен [президента Украины Виктора] Януковича – [министра внутренних дел Украины Виталия] Захарченко – заместителя начальника Главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. Человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления”, – сказано в посте.

За нашою інформацією, в Офісі президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів…

Posted by Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10 млн

25.07 / Строительство «Северного потока – 2» затормозилось по необычной причине

22.07 / Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

26.07 / Лукашенко заявил, что в Беларуси маловато “майданутых”

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

30.07 / Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне нет

13.07 / СБУ заявила о пресечении попытки отделения Закарпатья от Украины

28.07 / VOAэкспресс 27 июля 2020

01.07 / В Украине начнут автоматическое назначение пенсий

28.07 / На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска