Бейрут — новая Хиросима

05.08.2020, 20:54, Разное

Взрыв, потрясший Ливан, по мощности сравним с атомной бомбардировкой Японии. В стране гуманитарная катастрофа.

Больше сотни погибших, более 4000 раненых, многие из которых в тяжелом состоянии — это последствия страшного взрыва в порту Бейрута 4 августа. Сотни пропавших без вести: весь фейсбук переполнен фотографиями с подписью: «С момента взрыва судьба неизвестна». Центр города, прилегающий к порту, знаменитый французский квартал — улицы Жиммейзи, Мармихаил — все это уничтожено полностью. Взрыв был такой силы, что его слышали даже на Кипре, который находится в 200 километрах от Бейрута.

Последствия взрыва в Бейруте. Фото: AP / ТАСС

Мэр Бейрута Марван Абуд объявил, что масштаб взрыва сопоставим с тем, что потряс Хиросиму. 4,5 по шкале Рихтера против 5,2.

«Около 300 тысяч жителей Бейрута потеряли крышу над головой»,

— сказал он в ходе пресс-конференции.

Докладывая о последствиях чудовищного взрыва, мэр плакал.

Ливанские соцсети, телеканалы, радио весь день транслируют одни и те же призывы: сдавайте кровь. Люди на своих страницах размещают одни и те же посты: «впущу в свой домик пострадавших», «размещу семью».

Центром взрыва стал ангар № 12 в бейрутском порту, где, согласно официальной версии, хранилось 2,7 тысячи тонн нитрата аммония, опасного взрывчатого вещества. Причиной взрыва, согласно, опять же, официальной версии, стали сварочные работы, проводившиеся в ангаре. Бейрутский порт находился в самом центре города, менее чем в километре от правительства и парламента. Рядом с портом пролегает оживленная трасса, на которой много машин даже не в час пик. На первых видео из центра взрыва: руины, искореженные автомобили и полностью обнаженные тела. Взрывной волной с людей сорвало одежду. До сих пор неясно, сколько трупов унесло в море. До сих пор не ясна и судьба 20 моряков UNIFIL — миротворческого контингента, введенного для предотвращения новых столкновений между Ливаном и Израилем.

Порт Бейрута. Фото: AP / ТАСС

Пострадала и сотрудница российского посольства, которая в момент трагедии находилась на работе. Она в стабильном состоянии, ей оказывается помощь.

Больницы Бейрута и соседних районов переполнены. В первые часы после трагедии наплыв пострадавших был настолько велик, что медики проводили хирургические манипуляции на парковках и улицах, прилегающих к больницам. В довершение к «короне», сильно ударившей по ливанской системе здравоохранения, больницы еще и сильно страдают от энергетического кризиса. Электричество во всей стране включают на три часа каждый день, а в остальное время люди должны обеспечивать себя электричеством сами, посредством генераторов. Это обусловлено тем обстоятельством, что в Ливане нет собственной электростанции, хотя о ее строительстве руководство страны говорит с начала 90-х. Строительство так и не началось, зато в конце 2000-х ливанский министр энергетики Жубран Басиль заключил договоры с Турцией, чьи корабли-электрогенераторы обеспечивали страну электричеством все эти годы.

Медики госпитализируют пострадавших в Бейруте. Фото: EPA

Когда в октябре прошлого года в Ливане начались массовые протесты с требованиями отставки парламента, президента и правительства, отсутствие нормального электроснабжения в стране в XXI веке стало одним из главных поводов для народного возмущения. Жубран Басиль, зять президента и на тот момент уже министр иностранных дел, уверял протестующих, что для строительства электростанции нужно всего-навсего 4 месяца, убеждал их разойтись.

Но вот антиправительственные митинги в Ливане длятся уже почти год, правительство и парламент под давлением улиц провели рокировку, а электростанции как не было, так и нет. Зато за это время страна упала в глубочайший экономический кризис, доллар подорожал в восемь раз, больницам стало не на что закупать дизель для своих генераторов. А еще и «корона», а еще и этот взрыв…

Антиправительственные выступления в Ливане. Фото: AP / ТАСС

Главный вопрос трагедии:

как такое вообще могло случиться? Почему в центре города были складированы тысячи тонн взрывчатого вещества?

В распоряжении «Новой» имеется письмо от директора общеливанской таможни Бадри Дахера, адресованное администрации порта и датированное 2014 годом. В нем он просит ликвидировать нитрат аммония, предупреждая об опасности его хранения. В своем письме он упоминает и название судна, с которого эта взрывчатка была конфискована: Rhosus.

Судно Rhosus. Фото: Vesselfinder

Судно Rhosus, ходившее под молдавским флагом, оказалось в центре международного скандала в конце 2013 года. Как сообщает Aljazeera, Rhosus с грузом нитрата аммония на борту направлялся из Батуми в Мозамбик и зашел в порт Бейрута в связи с неполадками.

Вскоре выяснилось, что владелец судна россиянин Игорь Гречушкин не имеет возможности оплатить его обслуживание в порту.

Судно вместе с грузом было арестовано, четверо членов экипажа — трое украинцев и россиянин — в течение года пробыли на борту корабля в качестве «обеспечения долга». В 2014 году аммиачную селитру по решению суда выгрузили в ангар, моряков отпустили.

Селитра все эти годы оставалась в ангаре № 12, несмотря ни на какие предписания об уничтожении. Потому что — товар. А на товар всегда есть купец.

Последствия взрыва в Бейруте. Фото: AP / ТАСС

Когда случился взрыв, вся государственная машина Ливана, и без того почти парализованная, впала в транс. В ведомствах царила полная растерянность: кто-то говорил про взрыв на складе фейерверков, кто-то — про селитру.

В первый же час после взрыва, пока у страны еще звенело в ушах, порт был взят в кольцо бойцами вооруженной группировки «Хезболла», чьи позиции в ливанской власти очень сильны. Не полиция и не армия окружили место трагедии — а именно бойцы «Хезболлы», что рождает в народе большие подозрения.

Дело в том, что в Ливане все знают о складах вооружения, которые «Хезболла», следуя своей излюбленной террористической тактике, прячет в населенных районах.

И теперь многие задаются вопросом: а что же взорвалось в порту?

Последствия врзрыва в порту. Фото: EPA

«Новой» удалось связаться с источником в боевой группировке, который подтвердил, что локация ангара № 12 практически совпадала с местом хранения элементов ракет, которые своим ливанским соратникам поставляет Иран. Для ливанских шиитов это вооружение — серьезный аргумент в вечной перепалке с Израилем.

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Наш источник настаивает, что первый взрыв прозвучал именно там, на оружейном складе, и именно он послужил причиной последующего взрыва. Это, кстати, хорошо видно на видео, опубликованном «Новой газетой»: огромный белый столб дыма перекрывает вторая, гораздо более мощная волна пламени.

В порту погибло несколько высокопоставленных членов «Хезболлы», а также представителей иранского Корпуса стражей исламской революции.

Для Ливана, которому не привыкать к войне и смерти, случившееся 4 августа — огромная национальная трагедия. И сам убийственный взрыв — это, похоже, только ее начало. На территории порта находились зернохранилища. Порта сегодня просто нет, вместо него — котлован, заполненный морской водой. Зернохранилища тоже уничтожены. Страна и без того находилась в глубоком кризисе, люди уже несколько месяцев стоят в очередях за хлебом. Что будет теперь?

Последствия взрыва. Фото: EPA

Бейрутский порт был главной артерией для импорта продовольствия. В Ливане есть и еще порты, но они маленькие, не смогут обрабатывать объем продукции, необходимой для страны с населением в 4 миллиона.

Взрывной волной сильно повреждена и инфраструктура аэропорта, он прекратил свою работу.

Ливанское телевидение передает страшные видео с камер наружного наблюдения. Можно видеть, как люди после первого взрыва бегут в укрытия, прикрывают собой детей. Как другие, окровавленные и рыдающие, говорят: «Я думал, это Израиль по нам ударил, а это свои! Свои!»

Коррупция — убивает. Война — убивает. Вот главные уроки ливанской трагедии.

Вадих Эль-Хайек

специально для «Новой газеты»

P.S.

Израиль в числе многих других стран предложил соседнему Ливану помощь, принять которую Ливанское государство не сможет ввиду того, что находится с Израилем в состоянии войны.