“Самое мощное оружие”: Виктория Боня рассказала о своем средстве против старения

05.08.2020, 20:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, демонстрирующий её великолепную физическую форму. Отвечая на одну из реплик фолловеров, знаменитость упомянула о своем средстве против старения.

В свои 40 лет ведущая, по мнению большинства подписчиков, являет собой образец действительно превосходной внешности. При этом она использует весь возможный спектр средств, начиная от физических упражнений и заканчивая косметологическими процедурами и средствами. В частности, на недавно опубликованном в микроблоге фотоснимке Боня, облаченная в темно-серый топ и белую мини-юбку, продемонстрировала подписчикам очень подтянутую фигуру и длинные стройные ноги. Поклонники не преминули возможностью в очередной раз выразить восторг своей любимицей, а один из почитателей даже отметил, что телезвезда помолодела лет на 20. “Мои упражнения работают, как самое мощное оружие”, – лаконично прокомментировала красотка.

К слову, яркий фотоснимок Боня сопроводила весьма интригующей тирадой, повествующей о необходимости умения отпускать ушедшее и отсутствия привязанности к материальным ценностям. “Важно помнить, что теряя малое, мы всегда приобретаем большее!” – резюмировала она. Традиционно пост модели был сопровожден массой комплиментов, а всего за день он смог набрать почти 120 тысяч “лайков”.