Ученые назвали три заболевания, появляющиеся со временем у любителей кофе

05.08.2020, 20:53, Разное

Ученые из Великобритании выяснили, какие три заболевания могут со временем возникать у любителей кофе. Бодрящий напиток способен стать причиной проблем с суставами и появления лишних килограммов.

Специалисты проанализировали результаты предыдущих исследований, посвященных воздействию кофеина на здоровье человека. С помощью применения метода генетического анализа они смогли определить, что причиной злоупотребления кофе являются мутации в хромосомах. Далее были изучены показатели здоровья кофеманов. Любители напитка страдали от артропатии, ожирения и остеоартрита.

По мнению исследователей, те, кто чрезмерно увлекается продуктом имеет высокий риск в будущем столкнуться с появлением избыточного веса и заболеваниями суставов. Рекомендуется потреблять 6 небольших порций напитка в день. Лучшим вариантом будет ограничение кофе до двух-трех чашек в сутки. В результате воздействия кофеина может ухудшаться пищеварение, снижаться работоспособность, появляться гипертония. Многие международные организации, занимающиеся изучением онкологии, включили кофеин в список канцерогенов третьей группы. Это может указывать на то, что регулярное употребление продукта может стать причиной образования раковых клеток.