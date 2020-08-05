Кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала о воздействии магнитных бурь на организм

05.08.2020, 20:53, Разное

Кардиолог, врач-терапевт Татьяна Шалыгина рассказала, как магнитные бури воздействуют на организм человека. Вспышки на Солнце, приводящие к выбросу электрических частиц, могут по-разному влиять на самочувствие.

Ученые пока не смогли научно доказать взаимосвязи между возникновением магнитной бури и ухудшением состояния здоровья человека, однако многолетняя практика медицинских специалистов подтверждают, что у людей может быть метеозависимость. Она характеризуется нетипичной реакцией организма на происходящие перемены погоды и проявляется в виде дискомфорта, болезненных ощущений.

Наиболее уязвимыми являются люди, страдающие от сердечной недостаточности, нарушений кровообращения в мозге, после перенесенных травм, инсульта, инфаркта, мигреней, астенического синдрома, заболеваний опорно-двигательного аппарата. У таких пациентов может снижаться трудоспособность, появляться слабость, озноб; возникают проблемы со сном; поднимается артериальное давление; беспокоят частые головные боли.

Во время возмущения магнитного поля Татьяна Шалыгина рекомендует особенно чувствительным особам максимально снизить физические нагрузки, проводить у монитора меньше времени, ограничить употребление кофе, не забывать об отдыхе и пеших прогулках на улице. На всякий случай следует держать поблизости препараты, обычно принимаемые в период “кризисных” дней.