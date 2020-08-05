Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

05.08.2020, 20:50, Новости дня

По словам ученых, создать новый способ доставки лекарств может временное давление на кожу.

Как утверждают специалисты, объединение двух магнитов, когда они сжимают складку кожи, приводит к кратковременным изменениям кожного барьера. Этот процесс вызывает под его поверхностью образование микропор. Микропоры позволяют лекарствам, которые нанесены на поверхность кожи, легче проходить через нее.

При помощи подобного метода через кожу может попасть в шесть раз больше лекарственного средства, чем при обычном приеме препаратов. Метод доказал свою эффективность во время тестирования на грызунах. Во время новой работы ученые смогли успешно доставить наночастицы и инсулин через кожу мышей.