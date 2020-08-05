 

Ученым удалось измерить активность атомов редкого элемента

05.08.2020, 20:50, Новости дня

Ученым удалось выяснить, сколько энергии выделяют атомы очень редкого химического элемента под названием астат во время присоединения к ним электрона.

По словам экспертов, с помощью радиоактивных элементов можно изучать внутреннюю структуру оболочек атомов. Такие вещества часто применяются в качестве радиоактивных меток или действующего компонента химиотерапии в медицине.

Во время новой работы физикам удалось узнать химические свойства астата, который является самым редким из существующих на Земле элементов. Сделали это ученые при помощи ускорительной установки ISOLDE, которая была создана для изучения свойств радиоактивных изотопов и элементов, несуществующих в природе, в 1964 году.





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