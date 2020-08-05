Добровинский покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой

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05.08.2020, 20:48, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи пострадавшего в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, уехал из Пресненского суда в Москве на автомобиле Aston Martin.

Уточняется, что на автомобиле выгравированы инициалы юриста – AAD, передает РИА «Новости».

При этом на предыдущее заседание Добровинский приехал на автомобиле Rolls-Royce.

Между тем, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что это он написал текст с извинениями и признанием вины, который артист записал на видео.

«Журналистам и суду адвокат не раз говорил о невиновности Ефремова. 30 июля он объяснил, что 20 дней собирал доказательства его невиновности, а затем «на повышенных тонах» убедил отказаться от признания вины», – передает «Интерфакс» слова адвоката.

Ранее гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что найденные у Ефремова в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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