 

Мнение: Язык богов

05.08.2020, 20:40, Разное

Из жизни древних ариев.

Доцент Межрегиональной академии управления персоналом в Одессе, кандидат наук Татьяна Репнова установила, что украинский – язык богов и самый древний язык мира, древнее 4-х тысячелетнего санскрита.
В подтверждение своего открытия доцент опубликовала таблицу слов, заимствованных санскритом из украинского. Из таблицы видно, что главные слова санскрита происходят из украинского. Например, "кінь", "отаман", "суп" і так далее.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

А это она же о Зеленском.

Какой персонал могут подготовить такие кадры и как эти кадры будут управлять, догадаться не сложно.

Источник: Colonel Cassad





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