Ученые обнаружили опасные для жизни концентрации мышьяка в рисе

05.08.2020, 20:30, Разное

Британские исследователи выяснили с помощью нового исследования, что рис способен накапливать опасные для жизни человека концентрации мышьяка. Потребление популярной культуры является причиной многочисленных преждевременных смертей.

В отличие от других основных видов пищи, рис очень быстро может усваивать яд. Согласно статистике, из-за содержащегося в нем неорганического мышьяка, в год умирают около 50 000 людей. В рамках научной работы, специалисты, представляющие Манчестерский университет, попытались выяснить, как взаимосвязаны потребление блюд из риса и развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, спровоцированных влиянием яда.

Результаты исследования показали: 25% жителей Англии и Уэльса, потребляющих рис с большим риском смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний имеют более высокую вероятность преждевременного летального исхода в результате влияния мышьяка. Ученые отметили, что культура обладает полезными свойствами, однако следует отдавать предпочтение сортам басматти и шлифованному рису, содержащим небольшое количество токсичного химического вещества.