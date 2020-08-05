“Я буду идти до конца”: Экс-солистка “Демо” рассказала о важных нюансах грудного вскармливания

05.08.2020, 20:30, Разное

Инста-блогер и экс-солистка популярной группы “Демо” Саша Зверева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчицами полезными советами для грудного вскармливания малышей. Также знаменитость сообщила, что планирует вскармливать своего сына до 2,5 лет.

Стоит отметить, что недавно родившийся сын Себастиан является уже четвертым ребенком в семье 39-летней певицы. При этом в своем посте Саша Зверева уверенно заявила, что является однозначной приверженицей грудного вскармливания. Примечательно, что звезда вовсе не считает недопустимым кормление малышей молочными смесями, однако лично для себя она выбор сделала давно. “Потому что я по природе упертая коза. И если я что-то решила, я буду идти до конца”, – резюмировала певица. К слову, она заявила, что планирует кормить грудью сына до 2,5 лет, так как этого требует формирование его нервной, ферментативной и иммунной систем.

Также в аннотации к своей публикации Зверева дала немало полезных рекомендаций для подписчиц, планирующих кормить грудью. Занимательно, что постоянное тесное физическое соприкосновение со своим партнером красотка считает обязательным залогом своевременного появления грудного молока: “”Телячьи нежности” – большой помощник в лактации!”.

Поклонницы певицы выразили солидарность в вопросе грудного вскармливания, а некоторые из них, воспользовавшись случаем, озвучили в комментариях свои вопросы к многодетной матери. Всего за полдня пост набрал более 50 тысяч “лайков”.