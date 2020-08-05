Онколог Николай Кривонос перечислил симптомы рака в ротовой полости

05.08.2020, 20:30, Разное

Врач-онколог Николай Кривнос назвал главные симптомы рака в ротовой полости. К признакам следует относиться очень серьезно, так как они могут указывать на развитие опухоли головы или шеи.

В числе настораживающих симптомов может быть появление злокачественных новообразований губ, языка, щек, десен, мягкого и твердого неба, дна полости рта, глотки, гортани, носа, среднего уха, придаточных пазух. Мужчины имеют больше риска возникновения рака шеи или головы, по сравнению с женщинами. Это связано с курением, злоупотреблением крепким алкоголем. Еще одной причиной появления заболевания считается поражение ротовой полости, вызванное вирусом папилломы человека 16 типа. На развитие опухоли также может влиять потребление горячих блюд или напитков.

Следует срочно обратиться к медицинскому специалисту при воспалении полости рта, появлении во рту бледных или красных пятен, язв, ранок. Это относится и к внезапной осиплости голоса, боли во время глотания, заложенности носа, возникновению болезненных ощущений в области уха, языка, глотки; появления шишек и узлов в зоне шеи.