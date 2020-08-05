 

Мнение: Ефремов с лопатой…

05.08.2020, 20:23, Разное

Михаил Ефремов отказался признать вину в вождении в нетрезвом виде, которое привело к гибели человека. Так и сказал Ефремов: «Вину я не признаю. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?».

Для меня очевидно, что Ефремов, который сегодня был в суде, – это не тот Ефремов, которого мы знаем и любим. Впрочем, того Ефремова уже и нет. Сам Ефремов заявил об этом еще 12 июня, когда обещал, что не собирается «отмазываться», используя свои связи.   «Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — сказал Ефремов в видеообращении, записанном 12 июня.

В общем, сегодня Ефремов   похож на мужика с лопатой, который решил поглубже закопаться. Ему бы признать вину, раскаяться, попросить об особом порядке рассмотрения дела и получить 4-5 лет колонии-поселения. И освободиться по УДО года через три. Но сейчас, думаю, суд приговорит его очень сурово. Лет на 7-8. И это будет справедливо. Чтобы и другим неповадно было садиться пьяным за руль.

На снимке: Михаил Ефремов сегодня в суде, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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