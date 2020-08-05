Мнение: Ночные демонстрации в Израиле, «конец нефтяной эры» и рост популярности России

05.08.2020, 20:18, Разное

1. «Их нравы». В Израиле почти месяц продолжаются шумные демонстрации, которые нарушают местный закон, согласно которому шуметь после 23 часов запрещено. Жители домов, которые не могут нормально спать, обратились в суд, и суд решил, что право на демонстрацию важнее права на тишину.

После этого жители попробовали организовать ночную демонстрацию у резиденции судьи. Как и ожидалось, ничего не вышло: полиция пресекла процесс на дальних подступах, а у организаторов демонстрации появились проблемы с законом. Все граждане Израиля равны, но некоторые равнее других.

Излишне пояснять, что авторы статьи на израильском ресурсе и тут нашли повод походя пнуть современную Россию:

http://evrey.com/sitep/analysis/index.php#21

2. На прошлой неделе западные СМИ разразились заголовками о том, что нынешний кризис – это «конец нефтяной эры». Вот комментарий Ивана Данилова по этому поводу:

https://ria.ru/20200729/1575064892.html

Единственной по-настоящему серьезной опасностью для спроса на нефть может быть какой-то настоящий технологический прорыв, который сделает электромобили, а также электрогрузовики и морские электрические контейнеровозы конкурентоспособными. Но тут коронавирус не привнес ничего нового — риск новых технологий всегда присутствовал. Что до принудительного отказа от нефти или введения заградительных тарифов на углеводороды в странах, озабоченных “борьбой за спасение климата” (то есть в Евросоюзе), то опыт Эммануэля Макрона и “желтых жилетов” (протесты которых начались после введения драконовского экологического налога) очень четко показывает, что попытка построить безуглеродную экономику административными мерами есть очень плохая и опасная идея, причем опасная не для нефтедобытчиков, а для тех политиков, которые испытывают “зеленые иллюзии”.

3. Вопреки всем недоброжелателям, Россия становится всё более популярна в качестве мирового лидера:

https://t.me/vmarahovsky/1629

Как сообщают нам дятлы мировых агентств, Gallup выдал очередной опрос жителей планеты на тему “какая страна вам больше всех нравится в качестве мирового лидера” за 2019 год.

На первом месте (уже третий год подряд) Германия – её глобальный рейтинг лидерства 44%.

На втором месте формально США (33%), но вообще-то там столпились целых три страны: у Китая 32%, а у России (внезапно) 30%.

Передовые СМИ по этому поводу переживают, что единственный регион планеты, где у Америки по-прежнему положительный рейтинг – Африка. Передовые СМИ бранят Трампа, вспоминая, что при Обаме США были на первом месте, и так далее.

Но для нас интересно другое.

Я прыгнул в свою машину времени и слетал на пять лет назад, в 2015 год, где также прочёл ежегодный отчёт за 2014-й.

У России рейтинг тогда был почти на треть ниже, чем сейчас – 22%.

С тех пор нам миллион раз убедительно объяснили, каким пугалом для мира мы стали.