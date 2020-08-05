Мнение: Любовь и ненависть в Хабаровске

05.08.2020, 20:10, Разное



Чем руководствуется народ, идущий на митинг в поддержку Сергея Фургала? Их мотивы очевидны или это протест против здравого смысла? Ведь не могут люди нести последние копейки на облегчение существования в СИЗО миллионера, обворовывающего их долгие годы.

Возможно лишь одним хабаровчанам известно, какой на самом деле человек – Сергей Фургал. С 2018 года на протяжении почти двух лет он занимал должность губернатора Хабаровского края, обещая гражданам сократить краевой долг. В начале пути это было одной из «фишек» его предвыборной программы.

Народу так понравились смелые и дерзкие высказывания Фургала в сторону экс-губернатора Вячеслава Шпорта, что они поверили в светлое будущее Хабаровского края без краевого долга, который на момент вступления в должность составлял почти 50 миллиардов рублей.

Госдолг Хабаровского края – больная тема для граждан. Еще в 2014 году он составлял 15,42 миллиарда рублей, а в начале 2018 – уже 41,11 миллиард рублей. В то время губернатор региона Вячеслав Шпорт брал кредиты на развитие Хабаровского края. Огромные цифры пугали народ, поэтому они были рады смене власти, обещающей «сократить краевой долг».

Пришел Фургал. За время его правления госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 миллиарда рублей до 57,926 миллиарда рублей – более чем на восемь миллиардов рублей. И это почти за два года! Если посчитать, то «скорость увеличения» госдолга намного больше, чем у его предшественника.



Важно, что за время нахождения Фургала в должности губернатора Хабаровский край ничего не заработал, поскольку многие предприятия позакрывались, промышленность и продовольственная безопасность пришли в упадок, а экономика региона развалилась.

Куда уходили деньги? На политические игры Сергея Ивановича и его окружение. Помните яхту «Викторию», содержание которой федеральному бюджету обходилось в 600 тысяч рублей. Фургал уверял, что выставит ее на продажу. На радость народу и на беду чиновникам. Время шло, шум поутих, а не проданная яхта так и осталась где-то стоять. Эта история послужила хорошим пиаром для губернатора.

Громкие слова о снижении зарплат чиновников, сокращении штатных сотрудников краевого правительства и урезании собственной зарплаты чуть-ли не вдвое – принимались хабаровчанами на ура. Его самопиар и общение с простыми людьми стали ключевыми инструментами в ведении политики «процветающего» региона. Но статистика говорит об обратном:

При Фургале Хабаровский край рухнул с 18-го места на 63-е в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности. Всего за год он скатился с 19-го на 36-е место в федеральном рейтинге уровня благосостояния семей. На 14% «упало» строительство, почти на 20% сельское хозяйство. Регион занимает 72 место из 85 по доле расходов населения на услуги ЖКХ.

Есть и положительные моменты, которые удалось достичь Фургалу за годы его правления. Ему удалось снизить стоимость авиаперелетов для «северян», сделать школьное питание доступным для детей из семей с разным уровнем достатка. И на этом все.

Из нескольких десятков предвыборных обещаний выполнено примерно два. Возможно людям из других регионов неведомы причины истинной любви хабаровчан к Фургалу, но со стороны это выглядит как стокгольмский синдром по-хабаровски.