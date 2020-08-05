“У меня на это иммунитет” – Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с мужем

05.08.2020, 20:09, Разное

Популярная телеведущая Ксения Бородина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, который сопроводила небольшими откровениями о личной жизни. По словам знаменитости, слухи о её вероятном разводе с мужем являются полным вымыслом.

Примечательно, что традиционно Ксения Бородина старается почаще радовать своих подписчиков новыми фото и видеопубликациями, являясь человеком открытым и толерантным. Однако в последнее время в Сети периодически стала появляться информация о том, что её муж, бизнесмен Курбан Омаров, имеет обыкновение развлекаться с другими женщинами, в том числе – представительницами шоу-бизнеса. Соответственно, размещающие такие сведения “источники” часто намекают на большую вероятность развода между супругами. Со своей стороны, ведущая посчитала нужным опровергнуть подобные домыслы посредством поста на своей странице. В частности, она напомнила фолловерам, что нечастое появление на фотоснимках рядом с мужем вовсе не свидетельствует о вероятном разрыве, а лишь является стремлением несколько оградить личную жизнь от посторонних глаз. “Наши отношения не стали хуже, поверьте!” – уверенно заявила красотка.

К слову, телезвезда упомянула, что является персоной публичной, а поэтому её личная жизнь нередко будет находиться “под прицелом” сплетников. Поклонников она призвала игнорировать подобные слухи, заявив при этом о своем спокойном отношении к подобным домыслам: “У меня на это давно иммунитет”.

Все посетители микроблога Бородиной выразили единодушную солидарность с позицией телеведущей. Более того, некоторые поклонницы упомянули, что и сами подчас оказывались в подобных ей ситуациях. “А слухи – они всегда есть и будут”, – резюмировала одна из подписчиц. Стоит отметить, что всего за первых три часа публикация знаменитости набрала более 270 тысяч “лайков”.