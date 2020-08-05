 

В Азербайджане объяснили, почему еще несколько лет назад запретили российские телеканалы

05.08.2020, 20:08, Новости дня

Вещание российских каналов в Азербайджане происходит в пакетах кабельных телеканалов, сообщили источники в Баку корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По их словам, российское вещание «попало под раздачу», когда вводились ограничения на западные СМИ.

«Привычное вещание было отменено много лет назад, но с Россией это никак связано не было, российские телеканалы Азербайджан и местную власть не критиковали. Дело было в западных голосах», – сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, сейчас из иностранных каналов не через кабель вещает только турецкий государственный. Это базируется на специальном договоре. А обусловлена такая «поблажка» тем, что Турция – безусловный партнер Азербайджана и защитник его интересов, сказал источник.

«Российские каналы в кабельных сетях азербайджанцы смотрят спокойно и немало тех, кто их любят, – отметил источник. – Можно сказать, что приоритеты обывателя делятся поровну между каналами РФ и Турции».

«Азербайджан просто несколько лет назад решил запретить вещание западных иностранных каналов из-за критики со стороны западных СМИ. То есть российское вещание попало под «раздачу», – заключил источник.

Ранее в среду президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе. Подписанный Саркисяном документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

На данный момент в стране показывают российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и телеканал «Мир».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Армения решила ограничить вещание российских каналов.





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