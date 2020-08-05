Мнение: Некоторые аномальные и мистические зоны Москвы

05.08.2020, 20:06, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Москва старинный город. И очень непростой, с любой точки зрения. В том числе и в отношении различных сложных, необычных и можно сказать аномальных и мистических зон. А учитывая размеры Первопрестольной, Вы можете догадаться сколько этих самых "сложных территорий" там имеется. Давайте сегодня вспомним только некоторые из них.

Не коснемся территорий, где призраков много, типа Дома Игумнова, Дома Пашкова или Мясницкой 17, не будем останавливаться на Актеркиных прудах и вообще всему Останкино, пропустим многочисленные объекты связанные с Яковом Брюсом (вот уж кого москвичи, видимо, до ужаса боялись – до сих пор вспоминают), не вспомним о проклятых картинах Третьяковки, или страшных подземельях Хитровки, могилы Федора Газа и Патриарших прудов.



Яков Брюс

Поговорим же о нескольких зонах, определить до конца положительные они или нет, не представляется возможным. Я такие территории называю "местами силы" и в них даже я, человек определенно слабо чувствительный в внешним воздействиям и потокам энергии, плюс к тому же настроенный скептически к подобным вещам, чувствую себя несколько по-иному. Иногда очень хорошо, а иногда наоборот. В зависимости от места. Я буду примерно обозначать мои ощущения от этих территорий, и они могут отличаться от Ваших 🙂

Итак…

Голосов овраг в Коломенском парке.



Он делит музей-заповедник на две равные части. Овраг с крутыми склонами в Коломенском имеет длину более километра. Чтобы спуститься в него, придется пройти по длинным деревянным лестницам. Считается, что Голосов (ранее — Волосов, Велесов) овраг обладает могуществом языческого бога Велеса, покровительствовавшего материальным благам. В самом овраге, тянущемся от Москвы-реки до проспекта Андропова, располагаются древние (по всему видать — сакральные) камни: Гусь-камень и Девин камень. Они якобы служили жертвенниками этому божеству. Некоторые исследователи уверены, что овраг — это сохранившийся рельеф морского дна.



В здешнем «голосовом овраге» по преданию Георгий Победоносец со змеем бился. Где конь героя копытами в землю врылся – родники пошли, а останки рептилии сохранились в виде огромных магических валунов, выступающих из-под земли. А еще говорят, что тут провалы во времени случаются – якобы люди пропадали в этих местах и возвращались лишь десятилетия спустя.

Мне же в принципе это место кажется правильным и хорошим.

Обводной канал в самом центра Москвы. Он был проложен от Кремля вдоль Москвы-реки в XVIII веке, должен был защищать город во время паводков и наводнений.



Никогда не ощущали там какого-беспокойства или неудобства. Особенно на Балчуге? Я вот всегда чувствую там дискомфорт и стараюсь обходить стороной.



Рабочие, строившие его, рассказывали легенду о колдуне, принесенном шведами в жертву — дескать, место проклятое, ничего здесь строить нельзя. Но Обводной канал с десятью мостами всё же появился. С конца XIX века на одном из его участков стали происходить самоубийства: несчастные бросались в воду. В 1920-х годах во время подземных строительных работ в районе канала были обнаружены гранитные плиты с непонятными текстами.

Про тексты не знаю, но место действительно странное и ИМХО, темное

Музей-заповедник “Царицыно”



Около пятисот лет назад здесь, cреди вековых дремучих лесов, стояла небольшая деревушка “Черная грязь”, получившая свое название от расположенных неподалеку целебных ключей и грязей. Если обмазаться жирной темной жижей, а потом искупаться в бьющем из-под земли ключе, многие хвори как рукой снимет, считали местные жители. Спустя некоторое время источник освятили, и к нему потянулись паломники, в том числе из окрестных дворян и служилого люда.



Вскоре молва о чудодейственных свойствах воды и грязей дошла до Москвы, не миновав и великокняжеские терема в Кремле. Именно поэтому теряющая красоту и молодость Екатерина Великая выбрала это место для строительства своего дворца. Почему то, Царицино считается опасным местом. Особенно сильная зона под главным дворцом и под мостами. Но вот лично я считаю парк умиротворяющим и позитивным. По мне он очень и очень даже хорош.

А вот парк Лефортово я стараюсь обходить стороной



Он создавался по образцу знаменитого Версальского парка, поэтому современники также называли его «Версалем на Яузе». В 1722 году Петр I приобрел усадьбу с намерением сделать из неё свою московскую резиденцию и переделать парк на голландский манер. В следующем году по его указу Николай Бидлоо начинает обустраивать парк, украшая его скульптурами, плотинами, каскадами и прочим убранством. В это время в парке проводятся огромное количество земляных работ, изменяются направления течения ручьев, появляются симметричные дорожки.



В 1730 году в Лефортовской резиденции проводятся торжества по случаю коронации Анны Иоанновны. Императрица провозглашает Лефортово своей главной московской резиденцией и переименовывает её на немецкий манер в «Анненгоф». Существует легенда, что «Анненгофская роща» в парке появилась за одну ночь, когда по прихоти Анны Иоанновны были привезены и высажены взрослые деревья.

В этом парке всегда происходила какая-то чертовщина. Дворцы горели постоянно. В 1904 году он пострадал сильно от смерча. Поверья связывают это с могилой самого Франца Лефорта, который где то на территории парка захоронен. И хотя это легенда не имеющая оснований, место такое…своеобразное. Воздействует лично на меня не очень хорошо.

А усадьба Кусково очень и очень хороша. Это бывшее имение графов Шереметевых, где сохранился архитектурно-художественный ансамбль XVIII века. Расположен на востоке Москвы на территории района Вешняки.



Впервые Кусково упоминается в конце XVI века и уже как владение Шереметевых. В 1623—1624 годах здесь стояли деревянная церковь, боярский двор, дворы крепостных людей. Во владении Шереметевых Кусково оставалось более трёхсот лет, вплоть до 1917 года.

Изначально в данном районе Шереметевым принадлежал всего один небольшой участок, «кусок», как называл его граф Борис Петрович Шереметев. В то же время все остальные земли в округе принадлежали будущему государственному канцлеру Алексею Михайловичу Черкасскому. После брака сына Бориса Петровича, графа Петра Борисовича, с единственной дочерью князя Алексея Михайловича — Варенькой, Шереметевы стали единственными собственниками этих земель.



В 1750—1770-х годах по заказу Петра Шереметева в Кускове была создана обширная усадьба с дворцом, многими «увеселительными затеями», большим парком и прудами. Создание этого ансамбля тесно связано с именами крепостных архитекторов Фёдора Аргунова и Алексея Миронова. Архитектурный комплекс создан в барочно-рокайльном стиле середины XVIII в.

Хорошее и красивое место.

Ну и наконец, достаточно странное место – это так называемая Петровская гора в Тушино. Здесь в ХIV в. на вершине Старой горы (так она звалась прежде) стоял Спасо-Преображенский монастырь. Но ныне от него не осталось даже развалин.



По преданию, место это проклятое. Как-то, мол, постучались в ворота обители купцы, опасавшиеся воров, попросили пустить их на ночлег. Однако монахи ответили отказом.

Говорят, купцы долго стояли у ворот, умоляли их впустить. Но обитатели монастыря оставались непреклонны. Наконец, купцы отъехали восвояси. Монахам же через какое-то время стало совестно, что так обошлись с добрыми людьми, и игумен отправил за ними гонцов. Однако было уже поздно. Неподалеку от монастыря на купцов напали разбойники. Наутро нашли их гонцы из монастыря в близлежащей роще «побитыми и без товару».

Всех поубивали разбойники, лишь один из торговцев еще оставался в живых. Когда увидел он монахов, то в сердцах прошептал: «Да чтоб монастырь ваш провалился!».

С тех пор Старая гора стала оседать. Спасо-Преображенский монастырь скоро превратился в руины, а потом что тут ни пытались строить – все рушилось. Когда-то здесь находилась и резиденция Лжедмитрия Второго, более известного как Тушинский вор. И от нее не осталось следов.



Лжедмитрий II

При советской власти местные жители пытались сажать тут огороды. Но все проваливалось…

В наши дни на вершине горы виднеется большая яма, похожая на воронку от метеорита. Но никакой метеорит тут никогда не пролетал. Просто место «провальное». Не знаю как насчет купеческого проклятия, но место действительно странноватое. Очень и очень.

Вот примерно так.

А Вы какие знаете подобные места в Москве?

Приятного времени суток.