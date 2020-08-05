Министр здравоохранения США Алекс Азар посетит Тайвань

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05.08.2020, 20:01, Новости дня

Министр здравоохранения и соцобеспечения США Алекс Азар в ближайшие дни посетит Тайвань, что вызвало недовольство у Китая, считающего самоуправляющийся остров частью своей территории.

Во вторник вечером ведомство заявило, что «исторический визит Азара укрепит партнерство США и Тайваня и сотрудничество в борьбе с глобальной пандемией COVID-19». Азар высоко оценил «выдающиеся успехи Тайваня в борьбе с COVID-19 в качестве свободного и прозрачного демократического общества».

Азар проведет переговоры с тайваньскими экспертами в области здравоохранения о борьбе с COVID-19 и роли Тайваня как надежного поставщика медицинского оборудования и важнейших технологий. В апреле он побеседовал по телефону со своим тайваньским коллегой, министром здравоохранения Чэнь Шичжуном.

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что Азар также встретится с президентом Тайваня Цай Иньвэнь.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, беседуя в среду с журналистами в Пекине, назвал статус Тайваня «самым важным и деликатным вопросом в американо-китайских отношениях» и призвал Вашингтон прекратить все формы официальных контактов с островом, чтобы не нанести ущерб двусторонним отношениям между двумя крупнейшими экономиками мира. Он добавил сказал, что МИД КНР выразил решительный протест официальным лицам в Вашингтоне.





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