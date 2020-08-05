«Зомби-цикады» появились в США

05.08.2020, 20:01, Разное

Исследователи в США обнаружили новую популяцию цикад, которые заражены паразитическим грибком. Он контролирует их разум и заставляет заражать других насекомых. Масштаб заражения насекомых пока не понятен.

В исследовании, опубликованном в PLOS Pathogens, ученые называют таких насекомых «зомби-цикадами». Они находятся под влиянием грибка Massospora, который содержит химические вещества, подобные тем, которые содержатся в галлюциногенных грибах.

Грибок поражает брюшную полость цикады. Затем насекомое разносит споры, заражая своих собратьев.

Примечательно, что больная цикада теряет способность к спариванию, но при этом под действием грибка продолжает имитировать брачное поведение, чтобы привлечь пару и тем самым заразить ее.

Первые зараженные цикады были обнаружены в июне в Западной Виргинии. Поскольку личинки цикад могут до 17 лет провести под землей, пройдет еще много времени, прежде чем будет понятен масштаб заражения, говорят исследователи.

К счастью, зараженные цикады не представляют опасности для людей.