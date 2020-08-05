Мать брошенного в коляске ребенка в Москве пожалела о своем поступке

05.08.2020, 19:53, Новости дня

Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, уверяет, что любит ребенка, и называет произошедшее «ошибкой».

«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Родители ребенка уже найдены, но у них нет официальных документов о рождении сына. Выяснилось, что 8 сентября мальчику исполнится год.