 

Германия отреагировала на просьбу Тихановской повлиять на Лукашенко

05.08.2020, 19:53, Новости дня

Немецкое правительство отреагировало на просьбу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель повлиять на действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской», – сообщили в немецком правительстве РИА «Новости».

Там отметили, что не планируют детально комментировать высказывания Тихановской из-за близости даты президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, Тихановская попросила Меркель связаться с белорусским лидером Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Основной день президентских выборов в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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