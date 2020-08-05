 

Стало известно о жутких условиях содержания растерзавших мальчика в Сочи медведей

05.08.2020, 19:48, Новости дня

Хозяева мини-зоопарка содержали медведей в очень плохих условиях, за хищниками почти никто не следил, сообщил один из отдыхающих Юрий Александров, комментируя трагедию в Сочи.

Как отметил Александров, хозяева мини-зоопарка очень плохо содержали медведей. Его и других отдыхающих поразило, что за хищниками практически никто не следил, передает Рен ТВ.

«Живем мы здесь недалеко. Кормили мишек мы вот буквально последний раз три дня назад. Ходили к ним, ну, часто достаточно, можно сказать. Так, 21-го числа мы пошли, первые раз увидели, в каком состоянии они были. Нас поразила клетка, которая была не убрана. Мы еще немножко там повозмущались. Потом ходили периодически подкармливали их яблоками, хлебушком», – рассказал Александров.

Он также отметил, что в те дни, когда он приезжал в зоопарк, двойная клетка была всегда заперта. Однако посетителей удивляло, что рядом с хищными животными не было людей, которые бы присматривали за ними.

Напомним, два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.

Худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у мальчика практически не было шансов остаться живым.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Назван гормон, который вызывает тягу к сладкому

14.07 / Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса

24.07 / Банк РФ снизил ключевую ставку

17.07 / Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

03.08 / Захватчик заложников в Киеве потребовал выхода в прямой телеэфир

29.07 / Белорусские СМИ разъяснили назначение найденных у россиян молитв и презервативов

02.08 / Сын бывшего премьера Грузии арестован за ранение внука экс-депутата

13.07 / За выходные в Киеве закрыли три развлекательных заведения из-за нарушений карантина

01.08 / В Берлине на митинге против ограничений по коронавирусу задержали семерых активистов

17.07 / Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска