Стало известно о жутких условиях содержания растерзавших мальчика в Сочи медведей

05.08.2020, 19:48, Новости дня

Хозяева мини-зоопарка содержали медведей в очень плохих условиях, за хищниками почти никто не следил, сообщил один из отдыхающих Юрий Александров, комментируя трагедию в Сочи.

Как отметил Александров, хозяева мини-зоопарка очень плохо содержали медведей. Его и других отдыхающих поразило, что за хищниками практически никто не следил, передает Рен ТВ.

«Живем мы здесь недалеко. Кормили мишек мы вот буквально последний раз три дня назад. Ходили к ним, ну, часто достаточно, можно сказать. Так, 21-го числа мы пошли, первые раз увидели, в каком состоянии они были. Нас поразила клетка, которая была не убрана. Мы еще немножко там повозмущались. Потом ходили периодически подкармливали их яблоками, хлебушком», – рассказал Александров.

Он также отметил, что в те дни, когда он приезжал в зоопарк, двойная клетка была всегда заперта. Однако посетителей удивляло, что рядом с хищными животными не было людей, которые бы присматривали за ними.

Напомним, два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.

Худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у мальчика практически не было шансов остаться живым.